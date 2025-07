El truc dels restaurants per fer-te demanar doble ració: pura estratègia!

Cada sastre fa el seu nus i és clar que els supermercats i grans superfícies tenen estratègies per atraure la clientela i que gasti una mica més de diners, unes pràctiques que sovint són gairebé infinites. Però el que segurament menys gent coneix és que els bars i restaurants també tenen les seves pròpies estratègies.

Sovint quan es va a un bar a prendre alguna tapa per picar o, fins i tot, quan en algun restaurant es demana alguna cosa per compartir es tria una ració de croquetes, mandonguilles o embotit. El problema arriba quan és habitual que les unitats del que es demana no quadrin amb les persones que són a taula. Això fa que el repartiment equitatiu sigui impossible.

És una pràctica molt habitual en els establiments d'hostaleria i, tot i que crea frustració en els clients, existeix una raó de pes perquè sigui així. És una estratègia per vendre més racions. Això sorgeix d'una regla numèrica que es basa en l'ús dels nombres primers a l'hora de servir racions.

Cal recordar que els nombres primers són aquells que són majors que u i que únicament es poden dividir per u o per si mateixos. Com per exemple, el tres, el cinc, el set, l'onze... Això impossibilita que tothom mengi o begui el mateix i s'hagi de partir les croquetes o s'hagi de compartir les botelletes de cervesa que venen en els cubells en oferta.

Per adornar-nos d'aquest truc només cal que el pròxim cop que es demani un aperitiu o un plat per compartir ens fixem i veurem que el nombre és imparell. Això fa que els comensals es vegin sotmesos a demanar una unitat més com a favor o es demani una ració més. Per altra banda, també es pot trobar un bar o restaurant que si és amable ho farà directament tenint en compte la quantitat de persones que hi ha a la taula.

Altres trucs dels bars

Una altra pràctica habitual en molts bars, però que va a la baixa és servir aperitius als clients. Ara bé, quasi sempre aquests aperitius són salats, com les patates fregides, cacauets, mix de fruits secs o ametlles. Aquests aliments a part de venir molt de gust quan s'acosta l'hora de menjar, també produeixen set i això fa que de demanar una segona o tercera beguda no sembli una idea desbaratada.

Per altra banda, en alguns establiments també cobren els coberts als comensals. Tot i això, FACUA, una entitat que defensa els interessos dels consumidors, adverteix que és una pràctica il·legal: "és tan il·lícit com que et cobressin per netejar la taula o posar les estovalles". Per aquesta raó, l'organització recomana que si succeeix, es demani el full de reclamacions i que els clients es neguin a pagar-ho.