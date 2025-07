Com evitar una intoxicació per l'aire condicionat del cotxe segons un mecànic

Gairebé tothom que condueix usa l'aire condicionat del cotxe en els mesos d'estiu mentre es condueix per fer front a la insuportable calor que es concentra dins del vehicle. Per a molts, l'aire condicionat és crucial per a poder posar-se al volant, però cal saber com s'ha d'utilitzar de manera correcta i com pot afectar a la salut dels passatgers.

Juan José, un mecànic de Tallers Ebenezer, ha explicat en un vídeo publicat en Tik Tok què és el que s'ha de fer si es vol encendre l'aire condicionat amb el cotxe parat i evitar riscs greus per a la nostra vida que poden provocar els gassos del cotxe.

Consells per no intoxicar-se amb l'aire condicionat del cotxe

Juan José recomana un gest molt simple que, de fet, ens pot salvar la vida quan volem estar frescs a dins del cotxe parat. Aquesta acció és aixecar el capó del vehicle abans d'encendre el sistema de refrigeració si el cotxe està apagat. Açò no afecta a la mècànica del cotxe, sinó a la salut dels qui viatgen en ell.

Com funciona l'aire condicionat del cotxe

"La majoria de cotxes agafen l'aire condicionat que tu respires per la zona del motor", explica el mecànic. A pesar que està protegit amb una goma, és pràcticament impossible que no es produeixi una fugida de fuita en algun moment mentre el cotxe està parat, la qual cosa al seu torn faria que els gasos tòxics sortissin del sistema.

Si això ocorre, el monòxid de carboni i la resta de gasos són inhalats pels passatgers, la qual cosa produiria una intoxicació que pot ser molt perillosa. Si es té posat l'aire condicionat amb les finestretes del cotxe pujades, es crearà "un núvol tòxic que ens pot costar la vida", avisa Juan José.

Per això és essencial aixecar el capó del vehicle abans d'encendre l'aire condicionat amb el cotxe parat. D'aquesta manera, en el cas que hi hagi una fugida en el sistema, els gasos no entraran dins de l'habitacle. A més, Juan José adverteix que no val amb "posar la recirculació de gasos de fuita", ja que s'estaria respirant el mateix aire del cotxe. Per tant, adverteix que cal "buscar la forma que, en el cas que hi hagi algun error, no et costi la vida", i això es tradueix a obrir el capó del cotxe abans d'encendre el sistema.