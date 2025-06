El truc per refrescar el cotxe en només trenta segons i sense aire condicionat

És un clàssic de l'estiu. Tens el cotxe aparcat al carrer, li toca el sol durant unes quantes hores i quan vols agafar-lo resulta que s'ha convertit en un forn. El més habitual és esperar uns minuts, perquè fins i tot el volant està cremant. La majoria de gent opta per posar l'aire condicionat a tot drap i esperar que això baixi la temperatura del vehicle, però hi ha un truc molt més útil i que permet estalviar-se la gasolina que implica activar el sistema.

Entre els trucs més compartits a través de les xarxes socials, en destaca un de concret per la seva senzillesa i la seva efectivitat. Utilitzat durant anys i verificat per l'experiència quotidiana, una acció molt simple de només trenta segons permet renovar l'aire del vehicle de manera ràpida i sense tecnologia ni productes addicionals.

El truc per refrescar el cotxe en trenta segons

El procediment és molt simple. En primer lloc, cal abaixar completament una de les finestres del vehicle. Després cal anar al costat oposat i obrir i tancar la porta de manera seguida i en repetides ocasions. Aquest moviment genera un corrent que força la sortida d'aire calent acumulat a l'interior, creant un efecte de ventilació creuada instantània.

Aquest mètode no consumeix energia, a diferència d'activar l'aire condicionat, i és especialment útil quan el cotxe ha estat exposat al sol durant unes quantes hores. El truc permet reduir de manera significativa la temperatura inicial del vehicle, fent que el moment d'arrancar sigui més agradable i evitant el típic cop de calor només entrar-hi.

El color del cotxe també importa

Per altra banda, cal recordar que no tots els colors responen igual a les altes temperatures. La quantitat de calor que absorbeix un vehicle depèn del color de la carrosseria, però també de l'estat en què es trobi la pintura del cotxe. En aquest sentit, hi ha una cosa que per a tothom és sabuda: un vehicle negre acostuma a escalfar-se molt més que un blanc si el deixem aparcat al sol.

No obstant això, el negre no és el color que més pateix l'impacte dels rajos solars. De fet, tant el negre com el blanc suporten molt més la calor que altres tonalitats. Però, així i tot, és possible que amb el temps perdin força i acabin adoptant la forma de tonalitats grises o groguenques.

El color que pitjor porta estar hores i hores al sol i els que més es desgasten són el vermell, els grocs i els ataronjats. Especialment els vermells, segons els i les especialistes de Certified First. El motiu no és altre que els vermells capten unes longituds d'ones molt més energètiques que altres tons, per la qual cosa la degradació dels enllaços moleculars de la pintura és molt més ràpida.

En canvi, els colors que aguanten durant més temps, són el beix i el marfil, tot i que els metal·litzats els segueixen de prop. En aquest últim cas, però, has de tenir en compte que és possible que la carrosseria perdi brillantor si fa massa calor i, amb el temps, sigui necessari polir-la perquè quedi com nova.