El millor gaspatxo del supermercat, segons l'OCU: «Només un destaca per sobre la resta»

Amb segell andalús, però estès a Catalunya. Popular sobretot a l'estiu. Refrescant i nutritiu. Es tracta del gaspatxo i, tot i que sempre és més bo si es prepara de manera casolana, moltes vegades cal optar per un bric de supermercat per navegar entre les múltiples obligacions del dia a dia. Per això, l'Organització d'Usuaris i Consumidors (OCU) ha analitzat quin és el millor.

Un equip d'experts ha tastat i estudiat la composició de 39 gaspatxos envasats de supermercat i ha conclòs que "molts són bons", però que "només un destaca per sobre la resta". És la conclusió després de tastar-los, comprovar el contingut en additius, el grau de processament i els ingredients utilitzats.

El millor gaspatxo del 2025, segons l'OCU, és el de la marca Real Fooding. "Mereix un excel·lent inapel·lable", celebra l'organització, que subratlla que té un molt bon gust i una molt bona puntuació en l'escala saludable. L'únic factor en contra és el preu elevat, de 3,49 euros el litre, pel qual li donen una puntuació final de 9/10.

Per això, l'OCU proposa dues alternatives de bona qualitat, però amb preus més assequibles. La primera és el "Gaspatxo tradicional" de la marca blanca de Consum, que té un bon gust, és saludable i val 1,60 euros el litre. D'altra banda, hi ha el "Gaspatxo tradicional" de la marca Don Simón, també per 1,60 euros el litre i amb una qualificació excel·lent en l'escala saludable.

Com conservar el gaspatxo adequadament

Un cop el producte ha estat obert, és possible que no es gasti al moment. És aquí quan altres factors poden influir en la conservació del gaspatxo o el salmorejo de pot, per exemple, la posició en què els posem de la nevera. Per Cristina Lora (@nutret_divulgacion), tecnòloga d'aliments, mai pot anar a la porta de la nevera, ja que aquest lloc és on hi ha més canvis de temperatura. Per tant, recomana "les baldes intermèdies".