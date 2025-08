És més sa menjar síndria o meló?: aquestes són les diferències nutricionals

El meló i la síndria són les dues fruites per excel·lència de l'estiu. Les seves característiques sucoses i refrescants les converteixen en les fruites ideals per menjar després d'un dinar pesat o per alleugerir la calor del cos quan s'està a la platja. Però, tot i ser paregudes, tenen propietats nutritives diferents que les fan més ideals per a obtenir unes vitamines o altres.

Valors nutricionals

Totes les peces de fruita són essencials perquè el nostre organisme pugui efectuar les funcions bàsiques. En concret, la síndria i el meló són nutricionalment molt semblants. Totes dues són molt baixes en calories, tot i que el meló és lleugerament superior, però també ens aporta més fibra i proteïna que la síndria.

El meló té 34 calories i 0,9 grams de fibra per cada 100 grams de fruita, mentre que la síndria té 30 calories i 0,4 grams de fibra per cada 100 grams. Totes dues són riques en vitamina C i tenen un alt percentatge d’aigua: 90% i 92%, respectivament.

Les vitamines que predominen en cada fruita

El meló pot aportar-nos amb un tall tota la vitamina B6 que necessitem durant el dia, i la síndria tota la vitamina A. Tot i que si tens problemes d’insomni, prioritza el consum de la síndria, ja que conté triptòfan, que ajuda a facilitar el descans. Per contra, el seu etern contrincant de l'estiu, el meló, prevé les malalties cardiovasculars pel seu alt contingut en potassi i aigua.