Els dos senzills trucs per saber si un pa és bo o dolent

El pa és un aliment que mai pot faltar a l'hora de dinar o sopar, justament per això, no val qualsevol pa per sadollar els nostres paladars. Moltes vegades, perquè no tenim temps o tenim el pressupost just, anem a grans supermercats a comprar el pa. Açò, ja ho intuïm, no ens proporcionarà la mateixa qualitat del pa que un de forn, però ens permet sadollar la fam.
Així i tot, per triar un bon pa i saber distingir si és bo o dolent, només has de saber aquests senzills trucs sobre l'escorça i l'interior del pa.
Cruixent i esponjós
Com explica en el vídeo de TikTok Fabián León, propietari d'un forn "futurístic" a Madrid anomenat Fuba, no tots els pans es fan amb la mateixa qualitat.
Esto es con lo que te encuentras cuándo vas al supermercado: un pan que, si no está duro, está chicloso. En cuanto lo tocas un poco, se rompe. 👉 Un pan de verdad debería tener una corteza que cruja, con un levado largo que haga que tu cuerpo lo asimile mejor. Y dentro, una miga suave y esponjosa. Cuando lo partes, lo escuchas. El enemigo no es el pan. El enemigo es el pan industrial que estamos comiendo. Bienvenido al futuro del pan. Bienvenido a Fuba.
L'usuari @wearefuba, respon a la pregunta sobre què ha de tenir un bon pa amb dos requisits: "Una escorça que cruixi, amb un llevat llarg que faci que el teu cos l'assimili millor. I dins, una molla suau i esponjosa, que quan ho parteixes, ho escoltes", explica al vídeo que s'ha fet viral.
La qualitat dels supermercats
León explica que els pans de supermercats tenen la mateixa textura tant per dins com per fora, fet que els fa estar tous. "Un pa, si no està dur, està xiclós. En el moment en què comences a manipular-lo una mica, veiem que comença a obrir i que té la mateixa textura per tot", apunta León al vídeo.
Si quan passes un ganivet per l'escorça del pa sona a cruixent, és una pista que és un bon pa, com assegura l'empresari de Fuba. També recomana guardar el pa en una caixa de fusta o en una bossa de paper o de tela per mantindre les propietats i mantindre'l bo més temps.