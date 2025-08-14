El truc per conservar les pastanagues a la nevera sense que es panseixin

Les pastanagues són un dels aliments base de la nostra dieta. Potser no et faran posar moreno, però són un complement de cremes, amanides i minestra. I quan comprem pastanagues ho fem a l'engròs. Si som de mercat, en manats; si som de supermercat, en paquets. Per això, sovint les acabem conservant a la nevera, per prevenir que es facin malbé.
Però passen els dies i, també sovint, acaben pansint-se. Les pastanagues són molt sensibles a la deshidratació. Necessiten humitat. Deixar-les en un cabàs ple d'aigua seria un remei per evitar que s'estovin, i tot i que això pot servir com a solució d'emergència per reviscolar-les, necessites un espai específic i cal anar canviant l'aigua. És poc pràctic.
En aquest sentit, el fruiter Raúl Cardaba, que frega els 425.000 seguidors a Instagram ha compartit el seu truc per poder-les conservar a la nevera. El mètode d'aquest popular fruiter és enginyós però senzill. "Quan arribes de comprar, deixes les pastanagues guardades en un calaix de la nevera i ja no hi penses més", diagnostica l'instagramer.
Com s'hi pot posar remei? Només cal una bossa de plàstic. En comptes de conservar les pastanagues directament al calaix del frigorífic, Cardaba assegura que, si s'apleguen en una bossa, la verdura es mantindrà dura entre 15 i 30 dies.
Olles a la nevera
Guardar les olles amb menjar a la nevera és una pràctica comuna en moltes llars. No obstant això, aquest costum pot comportar greus problemes de salut. La refrigeració inadequada és el punt crític, ja que els microorganismes patògens que poden causar malalties es multipliquen ràpidament a temperatures temperades, incrementant el risc d'intoxicacions alimentàries.
Els experts recomanen utilitzar recipients de plàstic o vidre per conservar els aliments a la nevera. Les olles d'alumini i d'acer poden oxidar-se en un ambient fred i humit, deteriorant les propietats dels aliments. L'Administració d'Aliments i Fàrmacs (FDA) aconsella emmagatzemar els aliments en recipients coberts o bosses segellades per mantenir els ingredients frescos i evitar afectacions en la salut.