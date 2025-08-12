Es poden guardar les olles amb menjar a la nevera?

Guardar les olles amb menjar a la nevera és una pràctica comuna en moltes llars. No obstant això, aquest costum pot comportar greus problemes de salut. La refrigeració inadequada és el punt crític, ja que els microorganismes patògens que poden causar malalties es multipliquen ràpidament a temperatures temperades, incrementant el risc d'intoxicacions alimentàries.
Els experts recomanen utilitzar recipients de plàstic o vidre per conservar els aliments a la nevera. Les olles d'alumini i d'acer poden oxidar-se en un ambient fred i humit, deteriorant les propietats dels aliments. L'Administració d'Aliments i Fàrmacs (FDA) aconsella emmagatzemar els aliments en recipients coberts o bosses segellades per mantenir els ingredients frescos i evitar afectacions en la salut.
Passos per a una conservació segura
L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) remarca la importància de refrigerar els aliments tan aviat com deixin de cremar, encara que estiguin calents, i embolicar-los correctament amb plàstics o pinces per tancar les bosses. Els aliments no s'han de manipular amb les mans brutes i és preferible congelar-los si no es consumiran aviat. També es recomana anotar la data de conservació per mantenir un control adequat.
Distribució correcta dels aliments a la nevera
La porta de la nevera és la zona menys freda i només s'hauria d'utilitzar per a begudes o salses industrials. Els prestatges superiors i centrals són ideals per a làctics, embotits i plats cuinats, mentre que el prestatge inferior és perfecte per a carns i peixos crus. El calaix inferior és òptim per a fruites i verdures.
Riscs bacterians en el transport d'aliments
Moltes persones porten el dinar a la feina en tàpers, però això també comporta riscos. Els experts recomanen utilitzar recipients de vidre per evitar la contaminació per additius plàstics, tot i que hi ha plàstics aptes per a ús alimentari. Per prevenir la proliferació bacteriana, és important escalfar una segona vegada els aliments a una temperatura superior a l'habitual.
Què fer amb els aliments calents? Dubtes habituals i consells clars
Un dels errors més comuns és esperar massa a guardar els aliments perquè “encara cremen”. Però, com s’ha de procedir exactament? Aquestes són algunes pautes que poden ajudar a fer-ho de forma segura:
- No cal esperar que estiguin a temperatura ambient: deixar menjar cuinat fora de la nevera durant més de dues hores pot afavorir el creixement de bacteris. Si fa molta calor a casa, aquest límit es redueix a una hora.
- Repartir en porcions petites: dividir el menjar en racions més petites i planes ajuda que es refredi abans i de manera més uniforme.
- No tapar hermèticament de seguida: si el recipient és de plàstic o vidre, és millor deixar-lo mig tapat mentre es refreda, per evitar condensacions que afavoreixin floridures o canvis de sabor.
- Evita el contacte directe amb la tapa metàl·lica: si has cuinat en olla i decideixes passar el menjar a un altre recipient, millor evitar que estigui en contacte amb superfícies d’alumini durant massa temps.
Guardar correctament el menjar no és només una qüestió d’ordre, sinó de salut. Una mica de previsió i bons hàbits poden evitar riscos innecessaris i mantenir el menjar en condicions òptimes més temps.