«Una llauna de sardines a la setmana és el millor pel teu cervell», segons el metge Rodrigo Arteaga

Els aliments no només cuiden el nostre cos i ens aporten nutrients i energia per funcionar durant el dia, també hi ha determinats tipus d'aliments que proporcionen beneficis concrets al nostre cervell per les vitamines que contenen. Per exemple, alguns tipus de peix ofereixen, a llarg termini, més agilitat mental si són consumits freqüentment com a part de la nostra dieta.
Així ho explica el metge i creador de contingut sobre alimentació Rodrigo Arteaga, que divulga sobre els efectes d'una bona dieta en el rendiment del cervell en el seu vídeo a YouTube. "El teu cervell es pot mantenir fort i jove tot i que passin els anys", explica al principi del vídeo i diu que no depèn de l'edat ni de la sort, sinó "del que menges".
Una gran diferència amb petits canvis
El seu plantejament és clar: la forma en què ens alimentem influeix directament en la memòria, la concentració i la rapidesa mental al llarg de la vida. L'especialista recorda que el cervell és un òrgan especialment sol·licitat, sempre actiu i amb un consum energètic molt elevat. Per aquest motiu, petites diferències com introduir rutines d'alimentació variada i amb nutrients beneficiosos per les neurones pot marcar el canvi. "Són aliments que pots trobar al supermercat, no són difícils d'aconseguir ni tampoc cars", raona Arteaga.
Entre els aliments que destaca hi ha opcions senzilles i assequibles. Els ous ocupen un lloc destacat. "Són accessibles, fàcils de preparar i aporten colina, un nutrient que el teu cos converteix en acetilcolina", explica el metge, aquest és un neurotransmissor que permet que aprenguis noves coses, millora l'atenció i la claredat mental.
Les sardines, la clau de la memòria
I si hi ha un grup d'aliments que considera clau, aquest és el del peix gras com el salmó, la tonyina o les sardines, "grans aliats pel teu cervell perquè són rics en DHA, un tipus de greix que forma part i nodreix les membranes de les teves neurones", explica Arteaga, fet que permet que els senyals del teu cervell "viatgen més ràpidament" i, per tant, millora les connexions neuronals.
Les sardines també són riques en omega-3, fonamentals per a l'estructura i l'eficiència de les neurones. Segons Arteaga, no fa falta recórrer a productes cars: "una llauna de sardines diverses vegades per setmana ja fa una gran diferència i és de les millors coses que pots fer pel teu cervell". La tonyina també és bona pel cervell, però "molta gent ho dubta per la seva quantitat de mercuri", alerta el metge. "La tonyina també té molt seleni, que pot competir amb el mercuri que pot ser el teu cos no absorbeix, i té més pros que contres".
També proposa ingredients habituals de la cuina mediterrània, com l'oli d'oliva verge extra, i fruites com els fruits vermells, coneguts pel seu poder antioxidant i el seu paper protector sobre àrees clau del cervell. Aquests hàbits, lluny de plantejar canvis dràstics, són maneres ideals de provocar millores progressives i sostingudes en el nostre cervell que permeten enfortir-lo i cuidar-lo sense a curt i llarg termini sense necessitat de gastar molts diners en medicaments o pastilles naturals, sempre que no tinguem cap problema greu que ens afecti al cervell.