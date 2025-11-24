Un estudi revela quin és el primer símptoma de la demència (i no és la pèrdua de memòria)

El primer senyal d'alarma de patir demència podria no ser la pèrdua de memòria, segons un estudi publicat aquest passat 2024. Identificar i abordar els factors que poden derivar en aquesta malaltia, que és un problema de salut que està molt lligat amb l'edat avançada i l'envelliment de les persones, és important per endarrerir o, fins i tot, prevenir l'aparició de la malaltia.
La demència afecta la memòria, el pensament i la capacitat de dur a terme activitats quotidianes. A través d'una revisió exhaustiva de la literatura mèdica existent des de 1937 fins al 2016, els autors d'aquesta recerca han descobert que, en realitat, els signes inicials més freqüents que alerten que la patim serien la depressió i un deteriorament cognitiu lleu. Així, revelen que la depressió pot aparèixer molt abans del diagnòstic de l'Alzheimer, la forma en què la demència es presenta més freqüentment.
Segons les dades d'aquest estudi, en els pacients amb Alzheimer d'inici tardà, gairebé totes van patir depressió (98,5%) i problemes de memòria o pensament (99,1%) com a primers símptomes. Quant a les persones en qui la pèrdua de memòria va començar abans del que és habitual, un 9% va patir depressió i un 80% va mostrar problemes cognitius a l'inici.
De fet, els problemes de memòria es van poder detectar fins 12 anys abans del diagnòstic de l'Alzheimer. Per això, els investigadors suggereixen que "les conductes neurològiques i depressives són una manifestació primerenca".
Malgrat que no hi ha cura ni per a l'Alzheimer ni per a la demència, la detecció precoç és clau. Així, aquesta troballa permetria als metges diagnosticar l'Alzheimer en fases més primerenques, quan els símptomes encara no són tan evidents. D'aquesta manera, els pacients i familiars podrien anticipar-se al diagnòstic i rebre el suport emocional necessari per a preparar-se.