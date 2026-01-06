Sovint associem la revolució tecnològica i, concretament, l'explosió de la intel·ligència artificial, a coses negatives i perjudicials en determinats àmbits de la societat com, per exemple, el món laboral. Les veus expertes avisen que la IA no ha arribat per substituir els treballadors, sinó per ajudar-los a agilitzar processos i millorar el rendiment. D'altra banda, l'evolució de la IA també tindrà algunes claus positives per a determinades feines.
L'experta en tecnologia Stella Luna de María així ho explica en una entrevista amb la COPE en què descriu els beneficis de la IA en el futur del mercat laboral i, en concret, menciona les professions que més beneficiades es veuran.
Els treballs que no podrà fer la IA
Segons l’experta, els llocs de treball més exposats són aquells basats en rutines previsibles i processos repetitius. Perfils administratius, tasques comptables o determinades funcions d’oficina poden ser assumides per sistemes automàtics amb més rapidesa i menor cost.
Aquesta transformació afecta especialment les primeres feines de moltes carreres professionals. Tasques que tradicionalment servien d’entrada al mercat laboral, com les que feien becaris o perfils júniors en àmbits com la programació, el dret o la traducció; són absorbides per la tecnologia. Aquests fets les fa més substituïbles per eines d'intel·ligència artificial que ja estan demostrant resultats i habilitats semblants en períodes de temps més curts, com són les traduccions automàtiques, els doblatges digitals o les transcripcions de veu.
Tot i això, De María defensa una visió més matisada i optimista: segons ella, hi ha professions que no només resistiran el canvi, sinó que sortiran reforçades. “La IA farà que els que tinguin feines manuals, com un lampista o un electricista, guanyin més diners, perquè la intel·ligència artificial no pot arreglar una canonada”, explica.
D'aquesta manera, els treballs que requereixen habilitats manuals, presència física i tracte directe amb les persones tenen un futur més sòlid. Professionals com electricistes, lampistes o tècnics especialitzats esdevenen cada cop més imprescindibles, precisament perquè la seva feina no es pot digitalitzar. De fet, les deu professions que menys perill tenen de desaparèixer són la d'infermers, treballadors de materials perillosos, tècnics mèdics, operadors industrials, treballadors de manteniment d’infraestructures, pintors, reparadors de cotxes i enginyers navals.
Aquestes feines, per tindre les característiques manuals i d'especialitat tenen un risc mínim. També les professions creatives continuaran tenint un espai propi, ja que la capacitat d’innovar i imaginar no es pot automatitzar completament. Per a Stella Luna de María, la solució no és aturar l'evolució de la IA, ja que "limitar-la és posar-li portes al camp”, expressa, sinó adaptar-se i buscar noves maneres de conviure amb aquesta tecnologia.