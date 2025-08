Aquests són els deu treballs que podrien desaparèixer per la IA

Cada vegada és més freqüent utilitzar les eines d'intel·ligència artificial en determinats treballs o en l'escola o la universitat. La IA està a poc a poc -i no tan a poc a poc- introduint-se en les nostres vides i en les nostres maneres de treballar, estudiar o crear.

És per açò que sorgeix el plantejament si la intel·ligència artificial arribarà a substituir a les persones en les seves feines diàries o si, com passa amb l'intrusisme laboral en moltes professions, limitarà el nombre de llocs de treball en determinats àmbits en què no cal la mà d'obra humana. Enfront d'aquestes preocupacions, Microsoft ha publicat un estudi en què identifica les feines més probables de ser substituïdes per eines IA en els pròxims anys.

Les deu professions que perillen

A l'estudi de Microsoft s'analitza la cobertura i l’abast de determinades tasques automatitzables i ofereix un llistat de les quaranta professions més vulnerables a ser substituïdes pel treball de la IA. Les primeres deu són les professions d'intèrprets i traductors, historiadors, agents de passatgers, representants de vendes, escriptors o autors, programadors d'eines de control numèric, operadors telefònics, agents de viatges i locutors.

La mostra d'aquest estudi s'ha dut a terme analitzant les cerques de diverses persones en les eines d'intel·ligència artificial per detectar quines eren les consultes i demandes més freqüents i a quin àmbit laboral pertanyien.

Aquestes feines són les més vulnerables a la substitució per IA, ja que tenen tasques principals i característiques que són repetitives, digitals i que utilitzen informació i programes informàtics per dur-se a terme. Aquests fets les fa més substituïbles per eines d'intel·ligència artificial que ja estan demostrant resultats i habilitats semblants en períodes de temps més curts, com són les traduccions automàtiques, els doblatges digitals o les transcripcions de veu.

Els treballs que queden fora de la IA

En canvi, feines que requereixen contacte físic, destresa manual o intervencions altament especialitzades són molt menys susceptibles de ser substituïdes. Les deu professions que figuren en la llista són la d'infermers, treballadors de materials perillosos, tècnics mèdics, operadors industrials, treballadors de manteniment d’infraestructures, pintors, reparadors de cotxes i enginyers navals.

Aquestes feines, per tindre les característiques manuals i d'especialitat tenen un risc mínim segons l’estudi, amb puntuacions d’automatització pràcticament nul·les.