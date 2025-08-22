El conflicte dels socorristes de Barcelona s'enquista i s'encomanen a l'oposició

Xiulets, tambors i petards. Una setentena de socorristes de Barcelona han tornat a protestar aquest divendres al migdia a la plaça de Sant Jaume, en el 22è dia de vaga indefinida i poc abans que tingués lloc una comissió municipal extraordinària, impulsada pels grups de l’oposició, que el secretari general de la secció de socorristes de la CGT, Ignacio García, ha qualificat d’"insultant". Els socorristes de la capital catalana consideren que aquesta compareixença "arriba tard" i que està motivada per la "pressió de l’oposició i no per un compromís de l’administració". García ha assegurat que, de moment, les seves posicions estan "molt allunyades" i que no donaran el braç a tòrcer fins que es plantegi una "oferta real".
El socorrista Nahuel Cabrera, preguntat per Nació, ha recordat que, entre les seves demandes, hi ha l’ampliació de la temporada alta de vigilància fins a cinc mesos –de l’1 de maig al 30 de setembre–, augmentar la plantilla amb 10 llocs de treball més -dels 30 als 40, l'Ajuntament només els concedeix ampliar a quatre extres- i millorar les condicions dels mòduls que, assegura, no compleixen la normativa de Prevenció de Riscos Laborals. "Hem passat de tenir postulants vàlids que quedaven fora en els processos de selecció a què no hi hagi socorristes disposats a venir a fer la temporada", ha exposat. A més, el secretari de CGT també reclama la protocol·lització d’un dia d'inici i de final per a la temporada baixa i que aquests es corresponguin "com a mínim", als d’obertura i tancament de les guinguetes: del 15 de març al 15 de novembre.
Segons Romina Thea, una altra socorrista entrevistada per aquest diari, les propostes fins ara han estat "irrisòries": "Venen a les mediacions amb propostes de millora no escrites, però no parlen de números, ni de xifres, ni d’hores treballades ni de diners", ha deplorat. Cabrera, per la seva banda, també ha volgut recalcar que ells no han fet "mai" cap referència a la pujada dels salaris més enllà de la consegüent si s’amplia la temporada i que, per tant, l’esment d’aquesta demanda per part de l’administració és "pur sensacionalisme" i una altra mostra de "falta de seriositat".
Una comissió extraordinària “insultant”
El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, ha sostingut en la comissió extraordinària sol·licitada per Junts, BComú, ERC i PP que hi ha hagut diàleg amb els socorristes i que s’està treballant per arribar a un "acord en el marc del contracte vigent i incorporar-hi les millores". "Demano que es continuï el procés de negociació i que la situació es recondueixi en les pròximes hores o dies", ha afirmat. Els grups de l’oposició han retret al govern de Collboni la manca de lideratge per resoldre la vaga i els socorristes lamenten "mentides" en la compareixença.
Un cop acabada la comissió, el secretari general de la secció de socorristes de la CGT ha lamentat que les exposicions de Batlle han estat “equívoques” i “faltades de veritat”. “Nosaltres seguim. No ens donen cap solució i esperem que la pressió que exerceixen els partits polítics de l’oposició ens ajudi en aquest conflicte i pugui desbloquejar la situació per a un servei millor a Barcelona", ha afirmat.
Per la seva banda, Batlle ha expressat que "en cap moment s’ha posat en risc la seguretat de l’entorn de platges ni la dels banyistes", i ha tornat a apel·lar al "nou" contracte que l'Ajuntament de Barcelona va licitar per al servei de salvament i socorrisme el 2024 per a dos anys i que hi ha la intenció de prorrogar tres més. Segons Batlle, els plecs treballats i acordats amb els empleats han suposat "un increment anual d’un 70% d’inversió", passant d’1,7 a 2,5 milions d’euros, i "una retribució d’un 40% per sobre de l’estipulat en el conveni de referència".
El tinent d'alcaldia ha indicat que la darrera proposta que s'ha portat a debat planteja ampliar els dies de temporada baixa un 12% i 14 dies de reforç de la vigilància de temporada alta, amb un increment econòmic global per als propers tres anys de 850.000 euros. Segons el govern municipal, aquesta proposta beneficiarà tota la plantilla, mentre que els socorristes en discrepen i lamenten que se’ls intenti “dividir”.
La vaga, com la protesta, continuen sense data de finalització, encara amb bandera groga i amb serveis mínims del 50%. Tanmateix, val a dir que el sindicat considera que el d’avui ha estat “un gran pas” i que confia que l'oposició els ajudi a desencallar el conflicte amb l'Ajuntament.