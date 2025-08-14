Els socorristes protesten en el catorzè dia de vaga: «Les mediacions són irrisòries»

Els socorristes de Barcelona s'han tornat a concentrar a la Platja del Bogatell aquest dijous, en el que ha estat el catorzè dia de vaga indefinida. En declaracions a mitjans, el socorrista Nahuel Cabrera ha lamentat que la darrera mediació aquest dimecres amb l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa concessionària, FCC, ha estat “irrisòria”.
"Ens estan enviant empleats jeràrquics, que no tenen capacitat ni tècnica ni operativa per resoldre els nostres problemes", ha criticat el treballador. Cabrera ha explicat que encara no tenen data per la pròxima reunió de mediació, però ha lamentat que aquestes trobades només es produeixin un cop per setmana. "És il·lògic, però som una plantilla molt unida i resistirem" ha sentenciat el socorrista.
Cabrera ha subratllat que la mediació segueix "aturada" perquè el consistori i FCC no està enviant "gent capaç" a les reunions. "Nosaltres tenim les nostres propostes i els hi presentem, però ells es fan els sords", ha lamentat el socorrista, que també ha criticat que el nombre de mediacions entre les parts no és suficient.
El socorrista ha explicat que han demanat a l'Ajuntament i a FCC una ampliació de la temporada de vigilància, com es va fer l'any passat amb la celebració de la Copa Amèrica, però que se'ls hi esta negant. "Ens diuen que hi ha un plec al qual ens hem d'ajustar, però nosaltres creiem que sí que s'ha d'allargar", ha expressat.
"A partir de l'agost hi continua havent esports nàutics, i a més estan incentivant la instal·lació de guinguetes, també comencen els instituts, que fan servir les instal·lacions i la platja, tot això repercuteix i fa que la nostra activitat tingui sentit", ha argumentat el socorrista.
Cabrera també ha criticat que en les dues darreres setmanes de vaga hi ha hagut un 50% de serveis mínims i que se'ls fa cobrir la totalitat de les platges de Barcelona, un fet que "repercuteix" la salut dels treballadors. "Ens estan vulnerant indirectament el dret a vaga, ens està afectant molt com a col·lectiu", ha deplorat.
El socorrista ha remarcat que la plantilla "és molt solidària" i que aquests dies s'estan organitzant per cobrir els serveis mínims sense que "ningú ho passi malament". Ara bé, ha lamentat que hi ha molts companys que estan agafant la baixa perquè els està tocant "treballar el doble". "Això no és humà ni respectable", ha retret.
Els banyistes entenen la seva situació
Preguntat per quina és la reacció dels usuaris de les platges a la vaga, el socorrista ha dit que generalment mostren "senyals de suport". "Nosaltres tractem d'informar-los de les nostres reivindicacions i la majoria d'ells, com a classe treballadora, les entenen i les respecten", ha indicat.
A la protesta d'aquest dijous s'hi han sumat una trentena de socorristes, que s'han situat davant l'edifici de l'oficina de Direcció de Platges de l'Ajuntament de Barcelona, a la Platja del Bogatell. Els treballadors han lluït pancartes amb els reclams 'Barcelona s'afoga', o 'Sense drets no hi ha rescats'.
Catorzè dia de vaga
En el catorzè dia de vaga, els socorristes han tornat a recordar les seves exigències. En concret, el cos reclama un redisseny del servei de salvament que incorpori totes les taques que realitzen, des de l’atenció dins i fora de l’aigua fins a la gestió d’incidències al passeig marítim, respostes d’emergències mèdiques fora de la zona de cobertura i tasques d’informació i prevenció.
També exigeixen ampliar els horaris de vigilància, incrementar el personal disponible, reduir la temporalitat i establir un conveni propi que garanteixi el compliment de les millores laborals pactades prèviament.
Segons ha denunciat la CGT en les múltiples protestes, la precarietat afecta no només els socorristes, sinó també tècnics sanitaris, infermers, tripulants i patrons d’embarcacions. De fet, el sindicat acusa l’Ajuntament de desatendre un servei essencial, tot i ser públic encara que externalitzat, i d’exposar la seguretat dels banyistes.
L’empresa concessionària, FCC, ha reconegut l’existència d’un greu problema estructural que impacta en el funcionament diari dels equips aquàtic, sanitari i marítim, agreujat des de 2023 malgrat vagues i negociacions anteriors.