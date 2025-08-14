Barcelona activa la fase d'alerta diürna per calor intensa

L'Ajuntament de Barcelona té previst activar la fase d'alerta diürna per calor intensa aquest dijous, quan el pic de calor arriba a la ciutat amb temperatures que poden superar els 34 graus durant el dia. Davant del perill "alt" per a la ciutadania en situació de vulnerabilitat, s'activa la fase d'alerta. L'activació implica el desplegament d'equips de carrer i la posada en marxa de tot un seguit d'accions preventives.
Així, el Centre d’Urgències i Emergències Socials (CUESB), en coordinació amb el servei de Protecció Civil municipal i en col·laboració amb la Creu Roja, ha activat un operatiu específic al carrer per informar persones en situació de vulnerabilitat sobre els refugis climàtics i repartir-los gorres i cantimplores d'aigua.
Entre la prevenció i l'emergència
La fase d'alerta se situa entre la "preventiva" i la "d'emergència". En el cas de la fase d'alerta el CUESB, com a refugi climàtic, pot habilitar una sala d'espera amb climatologia de confort i font d'aigua per a persones i valorar la conveniència d'establir un operatiu específic a la via pública durant la franja més calorosa del dia dirigit a persones en situació de vulnerabilitat i persones sense llar.
L'operatiu, en coordinació amb els serveis d'espai públic, informa a la població de l'existència de la xarxa de refugis climàtics i d'altres mesures de prevenció. En cas de detectar-se cap persona que pugui estar en risc s'avisarà el 061 o bé el 112 i, si s'escau, es procedirà a fer un acompanyament d'aquesta persona fins a un centre d'acollida climatitzat com pot ser el mateix CUESB. Si la situació escala a fase d'emergència, a banda de les actuacions ja previstes, el CUESB es pot activar també com a lloc de pernocta.
Aquesta nova alerta per calor diürna s'afegeix a l'Emergència Calor Intensa per nits tòrrides del Pla Calor que es manté activa (passant avui d'alerta a emergència) i que va ser activada el 8 d'agost. Aquesta fase s'activa quan les temperatures es preveuen per sobre dels 28 graus durant la nit. El canvi de fase comporta que el CUESB estarà amatent a tots els senyals d'alerta emeses per la Guàrdia Urbana i els avisos procedents de diverses a fonts per si cal fer desplaçaments.
En el context d’aquesta emergència, el CUESB continua enviant SMS a persones usuàries de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona identificades com a persones en situació de vulnerabilitat. El consistori recorda que l'excés de calor i la calor sostinguda tenen efectes negatius provats sobre la salut de les persones, especialment en situació de vulnerabilitat, els nadons o les persones que tenen algun tipus de malaltia crònica.