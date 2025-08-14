De gom a gom: les ocupacions turístiques freguen el 100% pel pont d'agost

El sector turístic encara el pont d’agost amb previsions optimistes arreu de Catalunya, especialment a la costa i al Pirineu, on els allotjaments penjaran el cartell de complet. “Aquest cap de setmana promet ser l’estrella de la temprada”, destaca la presidenta del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria de la Costa de Barcelona. Al llarg del territori, hotels, apartaments, càmpings i cases rurals registraran ocupacions d’entre el 85% i el 100%. Les empreses constaten que tots els mercats “estan funcionant bé” en un mes que és “la joia de la corona” pel sector. A més, assenyalen una tendència a allargar la temporada més enllà de la segona quinzena d’agost.
Un dels llocs on es constarà més el moviment de persones serà l’aeroport del Prat que operarà més de 4.200 vols (+3,3%) entre dijous i diumenge. La infraestructura preveu al voltant de mil operacions diàries enmig de diverses vagues del servei de terra (handling), que començaran divendres i afectaran Ryanair i una desena més de companyies.
Ocupació de fins al 95% a Tarragona i l'Ebre
Com ha destacat Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona i l'Ebre (FEHT) es preveuen ocupacions del 90 i el 95% aquests dies centrals de l'agost. Es preveu que el mes es tanqui amb un 80-85% d'ocupació i en general, des de la federació valoren que la temporada turística -que es va donar per iniciada als volts de Setmana Santa- "està sent bona".
Tots els mercats estan funcionant bé, tot i que els turistes estatals es continuen concentrant entre meitat juliol fins a aquesta segona quinzena d'agost, i altres visitants, com els britànics i els francesos "venen abans". "Darrerament, les temporades no són marcades tan clarament com abans. Abans, del 15 de juliol al 15 d'agost era el súmmum, per entendre'ns i ara el juliol és un mes més irregular", ha explicat Guardià. "Per contra, l'agost, aguanta més fins al final, que abans, a partir del 15, 16, 17, es notava una baixada important i ara aquesta baixada no es nota tant", ja afegit.
Des de la FEHT, celebren aquesta desestacionalització, també de l'agost, i que la temporada "s’allargui" més enllà de la primera quinzena. "El que volem més és que no hi hagi tanta ocupació al mes d'agost i que segueixi creixent el setembre, l'octubre, inclús el novembre. I al revés també, el març, l'abril, el maig, el juny. Que puguem tenir una línia més continuista durant tota la temporada", ha reivindicat el portaveu.
Així i tot, les vacances escolars i el tancament de moltes empreses a l'agost, fa que l'ocupació estigui especialment disparada aquests dies. L'agost "és la joia de la corona" del sector i també el mes amb més oferta d'allotjament, tant a la Costa Daurada com a les Terres de l'Ebre, on també estan registrant bones xifres d'ocupació els pròxims dies. Que sigui "pont", no "vehicula massa" les xifres d'ocupació, però "ajuda a rematar forats", ha apuntat Guardià.
Els visitants a les comarques de Tarragona i l'Ebre aquests dies són sobretot catalans i espanyols, seguit dels francesos, britànics i els irlandesos, que han ocupat el quart lloc que abans tenia el turisme rus. També es reben visitants d'Alemanya, Països Baixos, Bèlgica, Suïssa, Itàlia i Portugal.
La Costa Brava frega el 100% d'ocupació
Els establiments turístics de la Costa Brava preveuen una ocupació pràcticament plena per aquest pont de Santa Maria. La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) a les comarques gironines, Esther Torrent, remarca que aquesta serà "la setmana més forta de tot l'any" a nivell d'ocupació en consonància amb l'agost que és "un mes potent". Torrent remarca que l'estada mitjana és l'habitual i que el dia festiu coincideix amb l'inici i la finalització de vacances de molta gent. Per això asseguren que "el pont en si no es nota gaire" i no té la mateixa incidència com altres ponts com el de Sant Joan.
El que sí que deixen clar des dels apartaments turístics és que des de la pandèmia el públic s'ha acostumat a reservar amb molta antelació i això permet "treballar de forma més organitzada i amb previsió". De moment, la temporada "funciona bé" i preveuen tancar-la amb xifres similars a les de l'any passat perquè tenen les mateixes dades de reserva que la temporada anterior.
La costa barcelonina amb ocupacions d’entre el 90% i el 100%
Al Garraf l'ocupació per aquest pont és plena, en la línia del que és previsible per un mes d'agost. A Sitges, el president del Gremi d'Hostaleria, Oskar Stober, parla d'un "ple tècnic", que suposa una ocupació absoluta: "No hi ha disponibilitat d'habitacions", recalca, tot apuntant que els preus s'han mantingut respecte a l'any passat, amb un lleuger repunt que correspon a l'actualització de l'IPC.
A Vilanova i la Geltrú, el president del Gremi d'Hostaleria, Jordi Gasol, destaca que la situació és excel·lent. No obstant això, admet que la dana de fa just un mes, que va afectar sobretot la zona sud de la comarca, va fer patir una mica pel que fa a les reserves registrades, però que la situació s'ha normalitzat.
"L'ocupació és al cent per cent aquest mes d'agost, i les previsions per al pont són les mateixes", destaca. En aquesta línia, assenyala que gran part de la clientela de vacances fa estada en càmpings, donat el baix nombre d'hotels disponibles a la ciutat: "Són majoritàriament francesos, holandesos i anglesos, i ara mateix ja no hi cap ningú", ha destacat.
Al Maresme, les previsions per aquest cap de setmana són molt bones. "Tot el mes d'agost hem tingut una ocupació d'entre el 90% i el 95%", ha destacat la presidenta del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria de la Costa de Barcelona - el Maresme, Isabel Mallol.
Aquestes dades es veuen incrementades de cara al pont: "És la data clau, l'ocupació ronda del 99%, són dates molt puntuals i prometen ser l'estrella de la temporada", ha afegit. Pel que fa al perfil del visitant, el turista nacional és el predominant, seguit pel francès, l'alemany i el britànic, amb un repunt important de famílies procedents de Polònia.
Un 85% d'ocupació mitjana a la demarcació de Lleida
Els allotjaments de les zones turístiques de la demarcació de Lleida esperen fregar la plena ocupació durant el pont de tres dies del 15 d'agost. Les previsions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida apunten que la mitjana d'ocupació serà superior al 85% entre el Pirineu i les Terres de Lleida.
Per sectors, els hotels del Pirineu preveuen una ocupació d'entre el 95% i el 100%, mentre que a les Terres de Lleida s'esperen registres inferiors. Pel que fa als bungalous i a les places d'acampada dels càmpings, fregaran la plena ocupació al conjunt de la demarcació. Així mateix, les cases de turisme rural preveuen comptar amb un nivell de reserves superior al 90%.
A més, les elevades temperatures dels últims dies han animat les reserves en l'àmbit del turisme actiu. En aquest sentit, les empreses d'esports d'aventura del Pallars Sobirà tenen un nivell de reserves d'entre el 85% i el 90% per a les activitats als rius, pantans i barrancs, segons el Patronat.
Cases rurals de la Catalunya Central pengen el cartell de complet
Els allotjaments de turisme rural són optimistes en zones com el Berguedà, on esperen fregar el cartell de complet. "És una tendència habitual i aquest any, a més, hi ha aquest pont al mig de l'agost i estem contents", explica el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños. El seu és un públic familiar i majoritàriament de l'àrea metropolitana. Enguany han detectat més reserves a última hora, una tendència que va en augment en els últims anys, sobretot en el cas de cases rurals petites. "La gent espera menys dies per reservar", afirma.
Al Moianès, establiments rurals com Mas Vilarrasa de Moià també preveuen plena ocupació. El perfil és de públic familiar amb mainada procedent majoritàriament d'àmbit metropolità. En canvi, en altres punts del territori les cases rurals estan a mig gas. Segons dades de l'Associació per al Desenvolupament de l'Alta Anoia, la mitjana d'ocupació se situa entorn d'un 60% en el cas de les reserves de la setmana sencera i un 40%, aquest cap de setmana llarg. "És curiós perquè malgrat caure el festiu en divendres, les reserves són de 2 nits de mitjana, del 15 al 17", afirma el seu president, Ramon Bosch, que admet que "hi ha hagut estius més generosos" en relació amb les reserves.