L'IPC puja fins al 2,3% al juliol per l'encariment de l'electricitat i els carburants

L'Índex de Preus al Consum (IPC) ha pujat tres dècimes al juliol a Catalunya i s'ha situat en el 2,3%, segons ha informat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta del segon mes consecutiu amb un augment interanual dels preus i s'explica per l'encariment de l'electricitat i els carburants, que s'han disparat un 10,7%.
La dada catalana, però, és lleugerament inferior a la del conjunt de l'Estat, on de mitjana l'IPC s'ha situat en el 2,7%, quatre dècimes per sobre de la taxa interanual registrada al juny. La inflació subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, s'ha mantingut en el 2% a Catalunya i ha repuntat una dècima a l'Estat, fins al 2,3%.
Pel que fa a l'indicador mensual, respecte del juny els preus han retrocedit una dècima tant a Catalunya com a l'Estat.
Carburants i electricitat empenyen els preus a l'alça
El grup que més ha contribuït a fer pujar els preus a Catalunya durant l'últim mes ha estat el que inclou els elements vinculats a la llar, l'aigua, l'electricitat, el gas i els combustibles. En concret, al juliol aquest s'ha encarit un 5,1% respecte del mateix període de l'any passat. La taxa pràcticament duplica la registrada dos mesos abans -al maig l'increment interanual va ser del 2,6%-.
Pel que fa als aliments, que anteriorment havien protagonitzat l'encariment dels preus, respecte de l'any passat van apujar un 2,4%. Ressalta l'augment de la carn bovina (+11,4%) i l'ovina (+10%), els ous (+13,7%) i el cafè, el cacau i les infusions (+17,2%). En canvi, l'oli continua la tendència a la baixa i al juliol s'ha situat un 34,6% més barat que fa un any.
L'IPC puja a totes les demarcacions
Per demarcacions, l'IPC interanual ha augmentat arreu al juliol. En concret, a Barcelona s'ha situat en el 2,2%, a Girona i Lleida en el 2,4% i a Tarragona en el 2,6%.
La mateixa tendència s'observa al conjunt de l'Estat, on la variació interanual dels preus ha superat el 2% en totes les comunitats autònomes. Els creixements els ha liderat les Balears (+3,5%), Ceuta (+3,4%) i el País Valencià (+3,2%). En l'altre extrem s'han situat Múrcia (2%) i les Canàries (+2,2%).
Les dades publicades aquest dimecres allunyen lleugerament l'IPC dels objectius que marca el Banc Central Europeu (BCE), que fixa el llindar en el 2%.