Barcelona obre una nova via per comprar edificis i l'estrena a Gràcia

L'Ajuntament de Barcelona ha comprat per tanteig i retracte un edifici ubicat al passatge d'Alió, 21, al barri del Camp d'en Grassot, districte de Gràcia. Es tracta d'una finca amb onze habitatges que actualment es troben buits i que, un cop rehabilitats, es posaran a disposició de les persones inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial (HPO) de Barcelona.
L'operació, mitjançant l'ús del tanteig i retracte, suposa una inversió de més de 2,1 milions d'euros, incloent-hi el cost de la rehabilitació necessària, un import per sota de la mitjana del mercat. La regidora de Gràcia, Laia Bonet, destaca que és el primer cop que el consistori adquireix una finca fent ús del tanteig i retracte en una subhasta judicial.
Si bé fins ara sí que s'havia exercit aquest dret de compra preferent per part de l'administració en una operació de compravenda, no s'havia fet abans en una subhasta judicial. La compra, segons Bonet, permet guanyar habitatge públic en una zona densa com és Gràcia, on hi ha "molta necessitat d'habitatge protegit" i poques possibilitats per construir de nou. Per això, ha valorat positivament que l'operació permeti ampliar el parc d'habitatge.
Alhora, ha dit Bonet, dona resposta a una reivindicació veïnal, ja que la finca va ser desallotjada per part de l'Ajuntament el desembre de 2024, després que fos font de "nombrosos problemes de convivència" mentre havia estat ocupada.
En total, l'edifici s'aixeca en planta baixa i quatre plantes i té una superfície construïda de 553,64 m², dels quals tots estan destinats a habitatge i espais comuns. Tots els pisos de la finca, onze en total, es destinaran als inscrits al registre per aconseguir un pis de protecció oficial.
En aquest cas, l'Ajuntament invertirà un total de 2.160.677 euros, prop de la meitat dels quals de la compravenda i la resta per als treballs de rehabilitació. L'import total significa una operació per 3.902,68 euros/m², un 20,1% per sota de la mitjana del barri del Camp d'en Grassot, situada en els 4.884,20/m².
Nova ordenança de tanteig i retracte
El consistori està treballant en una nova ordenança reguladora del tanteig i retracte, que va ser aprova inicialment al març, amb l'objectiu d'ampliar el parc públic. La nova norma prioritza la compra de finques amb més de deu habitatges, pisos buits o amb persones vulnerables, amb discapacitat o en barris amb risc de gentrificació. En cas de compra, el preu màxim no pot superar el valor mitjà de les compravendes al barri, descomptant el cost de rehabilitació en cas necessari.
D'altra banda, l'Ajuntament podria renunciar a comprar un immoble i cedir aquest dret a terceres persones o entitats promotores d'habitatge públic, les persones ocupants legals de l'immoble o entitats privades o sense ànim de lucre que tinguin com a objecte promoure habitatge protegit. També es permetria la compra conjunta entre l'Ajuntament i els beneficiaris i es preveu obrir un espai web perquè les entitats puguin consultar els immobles subjectes als drets de tanteig i retracte en què el consistori no tingui interès.