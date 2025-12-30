Dos de cada deu catalans no saben què se celebra per Nadal

El 20% dels catalans no saben explicar què es commemora exactament durant la festivitat de Nadal. Així ho assenyalen les dades del quart Baròmetre sobre la religiositat elaborat per la Direcció General d'Afers Religiosos del Departament de Justícia. Quant als joves, gairebé el 32% de les persones entre 16 i 25 anys tampoc són capaces de respondre correctament quan se'ls planteja la mateixa qüestió. Entre els adults de 25 a 34 anys, el percentatge de respostes correctes se situa al 79%; i, entre els de 50 i 64 anys, al 86%.
Aquestes xifres revelen la desconeixença religiosa que hi ha entre determinats sectors de la població i, sobretot, entre els més joves. Atenent altres qüestions que el Baròmetre sobre la religiositat també intenta mesurar, cal destacar que el 64 % dels catalans saben identificar el sant pare com a líder de l’Església catòlica o que el 68 % coneixen en quins períodes del dia es fa dejuni durant el mes islàmic del Ramadà. Aquesta última qüestió és la que els menors de 25 anys responen més correctament, en un 72% dels casos.
Una altra xifra és que només el 35% dels ciutadans sap identificar quin és el màxim líder espiritual dels budistes tibetans. I, tota la resta de qüestions recollides a l’enquesta relatives a les tradicions cristiana ortodoxa, budista, jueva, protestant i dels Testimonis de Jehovà obtenen percentatges de resposta correcta que en cap cas superen el 40 %. A més, en tots els casos el nivell de coneixement entre els joves és sensiblement inferior al de les generacions de més edat.
El Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat és una enquesta que du a terme la Direcció General d’Afers Religiosos periòdicament des de l’any 2014 en col·laboració amb el Centre d’Estudis d’Opinió. A través d’aquest estudi es pretén conèixer quina és l’actitud de la població catalana vers la diversitat religiosa.