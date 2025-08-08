La vaga de socorristes de Barcelona s'enquista: què separa l'Ajuntament i els sindicats?

Els socorristes de les platges de Barcelona mantenen la vaga del mes d’agost després de rebutjar dijous a la nit la nova proposta de l'Ajuntament en una reunió de medicació amb l'empresa concessionària i la conselleria de Treball, que es va allargar més de vuit hores. Fonts del consistori i del sindicat convocant de la vaga, la CGT, admeten avenços a Nació, però l’oferta del govern local encara és lluny de les reivindicacions dels treballadors. La vaga va pel camí d'enquistar-se en plena temporada de platja.
La CGT ha acusat el consistori de “falta de coneixement” sobre el servei que, assenyalen, “exigeix un redisseny immediat que doni resposta a la realitat del litoral de Barcelona”. La tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, per la seva banda, expressa “sorpresa i preocupació”, i afirma que “no pot fer res més que apel·lar a la responsabilitat de cadascú”. Hi ha malestar a l'Ajuntament, que veia encarrilada la negociació després de la proposta als representants dels treballadors -una dotzena-, però finalment l'assemblea no l'ha validat.
En declaracions a Nació, el secretari general de la secció de socorristes de la CGT, Ignacio García, assegura que “no faran cap pas enrere”, perquè consideren que “la negociació és molt senzilla: les necessitats de la platja han augmentat i l’Ajuntament ha d’actuar en conseqüència”. I avisa: “La gent se'ns morirà en llocs on no hi ha vigilància o on la vigilància no és correcta perquè no tenim els mitjans. És un tema de precarització”.
Què demanen els socorristes i què ofereix l’Ajuntament?
Segons el sindicat, aquest dimecres, l’administració va personar-se a la reunió amb la mateixa proposta que el passat 18 de juliol i que "va ser un dels detonants de la vaga". Després de vuit hores de negociació, l'Ajuntament va modificar el plantejament inicial oferint-los una setmana addicional de treball per a la temporada alta i dues vacants més en l’operatiu, cosa que suposaria una millora total de quatre vacants en la temporada baixa.
Bonet indica que, arran d’aquestes converses, va “assolir-se un bon preacord a tres bandes”. Tanmateix, des del comitè de vaga, finalment l’han rebutjat i han apostat per mantenir la demanda d’ampliar la temporada alta de vigilància fins a cinc mesos –de l’1 de maig al 30 de setembre–, augmentar la plantilla amb 10 llocs de treball més i millorar les condicions dels mòduls que, apunten, no compleixen la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.
A més dels punts prèviament esmentats, García també reclama la protocol·lització d’un dia d'inici i de final per a la temporada baixa. El servei, fins ara, es posa en marxa per Setmana Santa, un període “ambigu” que provoca que “la disponibilitat de socorristes sigui cada vegada menor”. La CGT proposa perllongar els seus serveis tot l’any, tal com ja s’està fent en altres ciutats de l’estat espanyol, com Cadis o, en bescanvi d’això, “com a mínim”, de manera coordinada amb l’obertura de les guinguetes: del 15 de març al 15 de novembre.
El contracte, el tercer peu del conflicte
L'Ajuntament de Barcelona va licitar un nou contracte per al servei de salvament i socorrisme el 2024 per a dos anys amb la possibilitat de prorrogar-lo tres més. Segons Bonet, els plecs treballats i acordats amb els empleats han suposat “un increment anual d’un 70% d’inversió”, passant d’1,7 a 2,5 milions d’euros, i “una retribució d’un 40% per sobre de l’estipulat en el conveni de referència”.
Amb aquestes dades a la mà, García denuncia que l’augment del pressupost no els ha anat destinat a ells, sinó a la Copa Amèrica. En aquest sentit, explica que, quan van taxar la temporada de serveis en 400.000 euros, els van dir que es tractava d'una quantia excessivament elevada. “On són els 2,1 milions restants?”, es pregunta. Finalment, la CGT també comunica que, malgrat que des de l’Ajuntament els asseguren que s'està fent la licitació d’obres per la reforma dels mòduls, encara no s’ha iniciat cap execució.
Quan podria acabar la vaga?
De moment, la vaga continua sense data de finalització, amb bandera groga i serveis mínims del 50%. Tot això, després del precedent de dimarts passat, en què l’equip va tancar simbòlicament les torres de vigilància i hissar la bandera vermella. Bonet declama que es tracta d’un “servei essencial” en el moment “més crític de l’any” –a mitjan agost i enmig d'una onada de calor–. Per aquest motiu, la tinenta d’alcaldia sosté que demanaran una nova reunió de mediació de seguida.
La CGT exposa que la temporada de bany va començar el 15 de juny i que, des de llavors, a Catalunya hi ha hagut 22 ofegaments mortals a les platges. “Nosaltres no aguantarem massa més amb aquest romanticisme de ser respectuosos: no esperarem que es mori algú”, assenyala García. “Se n’han d’adonar abans”. A dia d'avui, les parts continuen allunyades.