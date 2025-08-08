Els socorristes de Barcelona mantenen la vaga després de rebutjar la nova proposta de l’Ajuntament

Els socorristes de les platges de Barcelona mantenen la vaga després de rebutjar aquest dijous a la nit la nova proposta que l'Ajuntament va fer en la reunió de medicació amb l'empresa concessionària i la conselleria de Treball. La CGT, convocant de la vaga, ha acusat el consistori barceloní de “falta de coneixement” sobre el servei per l’oferta de millores feta. Segons el sindicat, l’Ajuntament ha proposat “una setmana addicional de feina durant la temporada alta” i “dos llocs de treball més en l’operatiu de platges, la qual cosa suposaria “una millora total de 4 vacants en la temporada baixa”. Els socorristes ho veuen insuficient perquè creuen que la proposta es basa “exclusivament en les dades d’afluència d’usuaris a la sorra”.\r\n