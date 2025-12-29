Barcelona canvia d'empresa per al control d'accés per a la Cavalcada de Reis després d'incompliments de l'anterior

Una nova empresa s'encarregarà de gestionar el servei de control d'accés per a la Cavalcada de Reis del 2026 a Barcelona, després que es detectessin incompliments en el suport de l'anterior companyia. Així, l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha contractat l'empresa Nordeste Servicios Integrales 2003 SL, que ha sigut l'única licitadora i que ha obtingut 100 punts, la millor puntuació. Es tracta de la mateixa que l'any passat va cobrir el control d'accés de la cavalcada d'urgència després que es descobrissin "deficiències greus" en el servei de Wakeful SL, que no comptava amb personal suficient per proveir la totalitat del reforç. Davant d'aquests fets, es va haver de contractar Nordeste a última hora així com reforçar la Guàrdia Urbana perquè la rua es pogués celebrar en normalitat.
L'acord amb Wakeful formava part d'un contracte de dos anys (del desembre del 2023 al desembre del 2025) per a la prestació de serveis de control d'accés i serveis auxiliars en els esdeveniments organitzat per l'ICUB. Fonts de l'ICUB apunten a l'ACN que ja va resoldre el contracte amb l'empresa d’auxiliars i controladors d'accés Wakeful SL arran dels incompliments detectats, i es va confiscar la garantia i aprovar la seva inhabilitació per ser contractada per l'Ajuntament durant tres anys.
Aquest 2026, la durada del contracte amb Nordeste per a la cavalcada va "des del 2 de gener de 2026 o bé des de la data indicada a l’acta d’inici, si aquesta és posterior, fins al 7 de gener de 2026", segons s'indica en la licitació. En el mateix document s'assenyala que l'esdeveniment requereix una coordinació operativa "centralitzada" i un servei "contínuament present" durant les tres fases de l’esdeveniment: muntatge, celebració i desmuntatge.
Segons consta en l'anunci, publicat al novembre, atès el "volum i complexitat" i les mesures necessàries per a garantir la seguretat i una acurada gestió dels fluxos de públic, cal disposar d’un servei "específic" de controladors d’accés per a gestionar el flux de públic i controlar els espais restringits, especialment els carrers de pas de la cavalcada.
La cavalcada d'aquest 2026 per rebre els Reis Mags d'Orient tindrà lloc a diferents districtes de Barcelona i la desfilada amb diverses comparses d'artistes i vehicles decorats l'organitza l'ICUB. Passarà per Ciutat Vella, Eixample i Sants-Montjuïc. Concretament, la previsió és que l'espectacle sortirà des del passeig de Circumval·lació (Ciutat Vella), passarà pel Paral·lel i acabarà a l'avinguda Maria Cristina (Sants-Montjuïc). Amb el servei es pretén reduir riscos d'incidents, evitar l'accés a zones restringides i assegurar un desenvolupament "fluid".