El nou comandament de Rodalies s’activarà abans de l’estiu

El centre de comandament de Rodalies amb Adif i Renfe a l’estació de França de Barcelona entrarà en funcionament abans de l’estiu, en un context marcat per la constitució de l’empresa mixta. És el termini que ha compartit la portaveu i consellera Sílvia Paneque en una entrevista de l’ACN publicada aquest dilluns en què també ha anunciat que el Govern presentarà una proposta “concreta” i “factible” per ampliar la seva participació en la governança de l’aeroport del Prat de cara al primer trimestre de 2026.
Així, la titular del departament de Territori ha explicat que l’activació de l’empresa mixta de Rodalies no es concretarà abans d’acabar el 2025, tal com estava previst, per un tema d’agenda, però ha assegurat que la nova companyia veurà la llum a inicis del 2026. Amb la signatura conjunta de la Generalitat i l’Estat, es coneixeran els noms dels membres del consell d’administració, que ja estan tancats i que tenen experiència tant en l’àmbit institucional com en el ferroviari.
Segons Paneque, aquesta empresa els permetrà fer una gestió “des de la proximitat" i exercir d'una manera més directa tots els treballs, tant en l'àmbit de traspàs com en l'àmbit de la gestió del dia a dia de l'operativa. Per poder aprofundir en aquesta qüestió,el centre de comandament conjunt entre Renfe i Adif vol millorar la coordinació entre ambdues empreses i, en definitiva, el servei, alhora que la idea és mantenir el centre de control que hi ha a l’estació del Clot.
Les grans obres que venen a la xarxa de Rodalies
Pel que fa als pròxims grans talls a Rodalies, Paneque ha detallat que se centraran en l’R3. “Ens agradaria poder donar un horitzó temporal per tota l'R3”, ha defensat la consellera, que ha lamentat que tot i que encara no estan preparats per “fixar aquest calendari”, tenen com a objectiu de preparar i organitzat el desdoblament total de la línia. Així mateix, volen que l’abandonament de la via única no es faci “de manera tan lenta”. Més enllà d’aquest àmbit, l’altre gran objectiu del Govern és fer obres als túnels del Garraf.
L'ampliació de l'aeroport del Prat
Pel que fa a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat, la també portaveu del Govern ha assegurat que estan acabant les compensacions ambientals que tenen pendents de les obres anteriors: “Estem tancant aquesta fase”. Així, ha defensat que estan “segurs” que compliran amb els criteris que demana Europa per aprovar aquesta nova ampliació. “Es donarà compliment a les exigències europees perquè són les màximes que hem pogut adequar respecte a aquesta ampliació”, ha dit.
Preguntada per la governança de la infraestructura, ha valorat que la participació que actualment té el Govern en les decisions que es prenen és “menor”. “Pensem que això s'ha d'ampliar, hi ha marge legal per poder-ho fer i amb això estem treballant i esperem que el primer trimestre del 2026 també puguem tenir notícies al respecte”, ha concretat. La proposta serà “concreta”, “possible” i “factible”, i la treballaran tant amb ERC i els Comuns com amb el Ministeri i Aena.