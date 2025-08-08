Bonet lamenta el manteniment de la vaga de socorristes en un moment «crític» i apel·la a la «responsabilitat»

La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, mostra "preocupació" pel manteniment de la vaga de socorristes i apel·la a la "responsabilitat" dels treballadors per posar fi al conflicte laboral. En declaracions als mitjans, Bonet ha assegurat que s'havia assolit un "bon preacord" després de converses diverses i reunions i un procés de mediació. Per això, ha expressat "sorpresa" pel rebuig del preacord aquest dijous al vespre per part de l'assemblea de treballadors del servei de socorrisme. Bonet ha destacat que és un servei "crític" en el moment "més crític de l'any", a mitjan agost i enmig d'una onada de calor. Per tot plegat, ha insistit a demanar "responsabilitat" i ha assegurat que l'Ajuntament demanarà una nova reunió de mediació.\r\n