Arrenca la vaga indefinida dels socorristes: serveis mínims al 50% a les platges de Barcelona

El primer dia de vaga indefinida dels socorristes comença amb bandera groga i torres tancades a les platges de Barcelona. Els serveis mínims a les platges estan fixats en un 50% i l'Ajuntament de Barcelona demana que s'extremin les precaucions durant el bany.

Mentre duri la vaga, onejarà la bandera groga a totes les platges de la ciutat i hi ha torres que no estan en servei. Per aquest motiu, també s'ha reforçat la comunicació per informar que el servei opera amb serveis mínims. Els treballadors reclamen més personal i ampliar la temporada, entre altres. Així, demanen incrementar la plantilla de socorristes i oferir més estabilitat al personal.

També creuen que amb els sous que cobren i tenint en compte el cost de vida a Barcelona -i que és un treball estacional- és "insostenible". D'altra banda, es queixen que no compten amb uns mòduls o locals de salvament adequats. Per visibilitzar la protesta, prop de mig centenar de socorristes s'han concentrat a les 10 h a plaça Sant Jaume, davant l'Ajuntament, amb xiulades i cartells de protesta.

Durant la concentració a Sant Jaume, els socorristes han destacat la proposta d'ampliar la temporada alta de l'1 de maig fins al 30 de setembre, proposta que va ser denegada segons denuncien per falta de pressupost. Actualment, la temporada alta de platges va del 24 de maig a l'11 de setembre i la resta de dies en què hi ha vigilància es considera temporada mitjana.

Pel que fa a la demanda d'augment de la plantilla, calculen que, per exemple, en temporada baixa ja caldria un mínim de 10 persones més. El secretari general de la secció de socorristes de la CGT ha opinat que aquesta xifra no li sembla "una barbaritat". "Necessitem més seguretat per la ciutadania i això es tradueix en més temporada de treball i un augment de personal", ha dit García.

Serveis mínims del 50%

Els serveis mínims de socorrisme a les platges estan fixats en un 50% i l'Ajuntament recorda que el servei de salvament i socorrisme és "essencial" per preservar la seguretat i integritat física dels usuaris. Per aquest motiu, el consistori demana que s'extremin les precaucions durant el bany.

"Des d'avui i mentre duri la vaga, onejarà la bandera groga a totes les platges de la ciutat. Es reforça la comunicació que el servei opera amb serveis mínims tant a través de la megafonia a les platges, com als panells electrònics i també al web. Les torres que no estiguin en servei se senyalitzaran per informar del punt d'atenció més proper i que cal trucar al 112 en cas d'emergència", informen. En paral·lel, el servei d'informadors a peu de platja també informarà dels serveis mínims.

Ara com ara, la vaga és indefinida, però els socorristes es mostren oberts a la negociació. "No és un joc, volem millorar el servei", ha afirmat García, que assenyala que sempre que l'Ajuntament ho vulgui estaran disposats a asseure's a parlar. Segons la CGT, els treballadors han decidit anar a la vaga per una votació unànime en assemblea després que una mediació entre les parts no fructifiqués.

Contracte vigent

L'Ajuntament de Barcelona va licitar un nou contracte per al servei de salvament i socorrisme l'any passat, per a dos anys, més 3 anys de pròrroga, i els plecs del nou contracte es van treballar amb els treballadors del servei.

El nou contracte iniciat l'any passat el presta l'empresa FCC i fins ara s'ha desenvolupat sense incidències i d'acord amb els plecs. Respecte al contracte anterior, ha suposat un increment anual del 69%, passant d'1,7 milions d'euros a 2,5 milions d'euros i la jornada de treball en el servei de Barcelona es remunera un 40% superior al que estableix el conveni de referència.

El consistori destaca que entre les millores incloses hi ha 30 hores de formació anuals per socorrista preferentment abans d’iniciar la temporada de bany, més dotació de material, EPIS, roba de treball però també nous vehicles (embarcació, bicicletes elèctriques, etc), millora dels sistemes de comunicació (ràdios) i desdoblament de la coordinació general i "per tant, més hores per a la planificació i la preparació de la temporada".