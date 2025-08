ERC assumeix l'incompliment del calendari del finançament, però urgeix a accelerar els canvis legals al Congrés

ERC assumeix que el calendari del finançament pactat amb els socialistes per a la investidura de Salvador Illa no es complirà. Així ho ha expressat aquest divendres en una entrevista a la SER el portaveu republicà, Isaac Albert, un dia després que el Govern presentés el Pla Director de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), que preveu que la hisenda catalana assumeixi "determinades funcions" en la gestió de l'IRPF a partir del 2028 i no el 2026, com es preveia a l'acord.

Els republicans, que demanen "ambició" a Illa, asseguren que entenen el retard i, més enllà dels terminis, posen el focus en el fet que "no s'està avançant" en les reformes legislatives necessàries per al sistema de finançament. En aquest sentit, Albert ha demanat a la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que es "posi les piles".

El portaveu ha assenyalat que per a poder recaptar l'IRPF cal modificar la Llei Orgànica de Finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), La Llei de Cessió dels Impostos a la Generalitat i la Llei de Finançament de les comunitats autònomes. "Sense aquesta modificació legislativa a Madrid, ni el 2028, ni el 2029", ha reblat.

Segons va explicar el Departament d'Economia i Finances en un comunicat aquest dijous, es planteja que l'any 2027 l'ATC estigui en condicions d'assumir plenament "l'assistència de la campanya de la renda", i, l'any 2028, "l'aplicació tributària de determinades funcions en l'àmbit de l'IRPF". El pla, presentat en l'últim dia del termini anunciat, queda lluny de l'acord d'investidura signat entre el PSC i ERC, que establia que l'any 2026 la Generalitat havia de fer-se càrrec del 100% de l'impost sobre la renda.

Preguntat per la llei que ERC havia de registrar al Congrés per a recaptar i gestionar l'IRPF i en el futur la resta dels impostos, Albert ha apuntat que ja està redactada, però que encara no l'han presentat quan tinguin "els vots necessaris", ja que encara no tenen el suport del PSOE. De fet, Albert ha dit que sí que tenen el suport del PSC, però que "cal aconseguir que Madrid ho vegi igual". "Necessitem que el PSOE estigui predisposat a avançar en aquesta línia", ha assegurat el portaveu.

Finalment, Albert ha tornat a advertir que, si no hi ha avenços en aquesta matèria, ERC no donarà suport als pròxims pressupostos de la Generalitat. "És evident que tenim pressa en el finançament i Illa i Sánchez tenen pressa amb altres temes. Per tant, haurem de fer compatible les presses", ha conclòs.

Junts demana reflexió a Illa per saber si el Govern és viable

Antoni Castellà, vicepresident de Junts, també ha reaccionat a les novetats en el calendari sobre la Hisenda catalana. En un vídeo difós pel partit, Castellà ha indicat que el president de la Generalitat ha de "reflexionar" sobre si és "viable" que el Govern continuï si un any després no s'està complint un dels principals compromisos de la legislatura, que era recaptar l'IRPF el 2026.