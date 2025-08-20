Junqueras desvincula la condonació del deute de la negociació pressupostària: «No té absolutament res a veure»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha desvinculat aquest dimecres la negociació dels pressupostos de l'Estat de la condonació del 20% deute que Generalitat té amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i que està prevista que vegi la llum al segon Consell de Ministres del curs, el dia 2 de setembre. "No té absolutament res a veure", ha dit.
Junqueras s'hi ha referit així en una entrevista de Catalunya Ràdio un dia després de saber-se, tal com va avançar Nació, que el Consell de Ministres preveu obrir el curs polític amb l'aprovació de l'avantprojecte de llei que farà possible la condonació del deute. L'acord per condonar el 20% del deute es va signar el novembre del 2023 entre Junqueras i el ministre de la Presidència i dirigent del PSOE, Félix Bolaños.
El dirigent republicà ha argumentat que la condonació del deute, gest del president Pedro Sánchez per assegurar el suport dels republicans, "no és ni un pas necessari ni suficient, perquè és un compromís que ja hi havia". D'aquesta manera, malgrat celebrar l'"intent de resoldre una injustícia manifesta" i urgir a aprovar-la al Congrés al més aviat possible, ha insistit que "la negociació no hi serà mentre no es resolgui el finançament".
"Si el partit socialista vol pressupostos, ho haurà de demostrar", ha assegurat, i ha subratllat que l'acord pel finançament singular és "decisiu" per contribuir de manera més justa a la societat catalana. "A la batalla del finançament ens hi hauria d'acompanyar tothom, i si no ens acompanyen és que no acaben d'acceptar-la. Però ens hi juguem molt, ens ho juguem tot", ha reblat el republicà.
Preguntat per si es fia de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, com a negociadora al mateix temps que candidata a les eleccions andaluses, Junqueras ha afirmat que no es poden "fiar de gairebé ningú" i, malgrat la "doble condició" de Montero és "una qüestió afegida" i que condiciona la negociació, no farà que ERC dimiteixi de lluitar pel finançament.