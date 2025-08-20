El PP acusa Sánchez d'«agenollar-se» davant ERC i Junts per la condonació del deute

Nou clam del PP contra la condonació del deute que, tal com va avançar Nació, s'aprovarà a inicis de setembre en la primera reunió de Consell de Ministres del nou curs polític. La portaveu popular al Senat, Alicia García, ha acusat aquest dimecres el govern espanyol d'"agenollar-se" davant un nou "xantatge" d'ERC i Junts.
En una roda de premsa des del Senat, la dirigent popular ha tornat a criticar aquesta condonació del deute que planteja el govern espanyol per a totes les comunitats després de l'acord entre el PSOE i ERC per a Catalunya, alhora que també ha menyspreat el finançament singular. Cal recordar que Andalusia, governada pel PP, serà una de les comunitats més beneficiades de la quitança.
En aquest context, García ha denunciat que la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, "va sortir de la seva retirada de vacances" per anunciar que el govern espanyol està treballant en els pressupostos del 2026, mentre ha prorrogat els comptes des de la legislatura passada. "Ràpidament van sortir els seus socis d'ERC i Junts a sol·licitar els compromisos, a tornar a fer xantatge, a demanar la condonació i la quota separatista", ha afegit García.
ERC desvincula la condonació dels pressupostos
Precisament sobre aquest aspecte s'ha referit el president d'ERC, Oriol Junqueras, qui ha desvinculat la negociació dels pressupostos de l'Estat de la condonació del 20% deute que Generalitat té amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). "No té absolutament res a veure", ha dit.
El dirigent republicà ha argumentat que la condonació del deute, un gest del president Pedro Sánchez per assegurar el suport dels republicans, "no és ni un pas necessari ni suficient, perquè és un compromís que ja hi havia". D'aquesta manera, malgrat celebrar l'"intent de resoldre una injustícia manifesta" i urgir a aprovar-la al Congrés al més aviat possible, ha insistit que "la negociació no hi serà mentre no es resolgui el finançament".
"Si el partit socialista vol pressupostos, ho haurà de demostrar", ha assegurat, i ha subratllat que l'acord pel finançament singular és "decisiu" per contribuir de manera més justa a la societat catalana. "A la batalla del finançament ens hi hauria d'acompanyar tothom, i si no ens acompanyen és que no acaben d'acceptar-la. Però ens hi juguem molt, ens ho juguem tot", ha reblat el republicà.