Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 23 i 24 d'agost

L'estiu ja està a punt d'acabar, però encara pots gaudir d'alguns dies de descans. Aquest cap de setmana, el país continua de festa major. Aquí et deixem un recull d'opcions populars i lúdiques per fer els pròxims 23 i 24 d'agost.
Festa Major de Sants
Aquest cap de setmana hi ha un altre barri que està de festa major, el de Sants. En honor al patró del barri, Sant Bartomeu, els santsencs festejaran del 23 al 31 d'agost. Pots consultar aquí el programa complet i també els carrers que estaran guarnits per al concurs que se celebrarà el dilluns.
Actuacions dels Borinots
Alhora que se celebra la Festa Major de Sants, els castellers del barri -els Borinots- fan la seva pròpia festa. Els castells es podran veure en diversos actes, com el pilar d’ofrena a sant Bartomeu, el diumenge 24, i l’assaig casteller al carrer, el dimecres 27.
Anar al teatre
Barcelona està plena de cultura i d'obres de teatre. Aquest dijous s'estrena Fisterra, una obra de Ferran Gonzàlez que es pot veure a la Sala Versus Glòries, i també El principi d'Arquímedes, a l'Espai Texas. Consulta aquestes obres i més aquí.
Amb criatures
Una opció que sempre pot ser gratificant és pujar un cim en família. Això sí, han de ser assequibles i s'ha d'anar preparat. Al Vallès Occidental, per exemple, hi ha la Mola, i s'hi arriba fent una ruta de 8 quilòmetres. I a les Terres de l'Ebre, al Montsià, hi ha la Foradada. Us deixem aquí un recull de cims per fer una excursió de poca dificultat amb les criatures abans que comenci el curs.
Festa Major de Blancs i Blaus a Granollers
La Festa Major de Blancs i Blaus està a punt de començar. A partir d'aquest dissabte 23 d'agost i fins al diumenge 31, els carrers de Granollers es pintaran de festa per gaudir de gairebé deu dies de celebració i més de 250 actes per a tots els públics. Consulta tota la programació aquí.
Festes majors al Baix Montseny
Aquest cap de setmana, al Baix Montseny hi ha dos municipis que estan de festa major. Del 22 al 25, pots visitar el Montseny, i del 21 al 27, Sant Antoni de Vilamajor. I, aquest diumenge, també pots anar a veure els Gegants de la Batllòria, que després de sis anys tornaran als carrers per la festa major del municipi.
Nits de Circ a Roses
Una nova edició de Nits de Circ va arrencar la setmana passada a la Garrotxa. Aquesta setmana, la pista aquàtica de 24.000 litres de l'espectacle s'ha desplaçat a Roses, a l'Alt Empordà, i reunirà 18 artistes internacionals. Consulta'n tots els detalls.