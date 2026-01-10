Es manté la prealerta per perill fort d’allaus al Pirineu

La Generalitat manté activada la prealerta del Pla ALLAUCAT davant l’avís de perill d’allaus fort (nivell 4) emès per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) a la Vall d'Aran i a la Franja Nord Pallaresa. L’avís estarà vigent fins aquest diumenge 11 de gener. Davant aquesta situació, es recomana evitar excursions, l’ús de raquetes i qualsevol activitat fora pista. Paral·lelament, s’ha activat l’alerta del pla NEUCAT per nevades intenses al Pirineu, on es poden acumular més de 50 centímetres de neu per sobre dels 1.500 metres.
Les autoritats demanen màxima precaució especialment a la Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà, a l’Alta Ribagorça i a la Cerdanya, tant per les nevades com per les glaçades. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris, circular amb el vehicle degudament equipat, amb cadenes, roba d’abric i el mòbil carregat. També es recomana extremar la precaució a peu davant la presència de gel i informar-se sempre de l’estat de la meteorologia i les carreteres abans de sortir.
A més, s’han restringit els accessos al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: al sector d’Aigüestortes (Alta Ribagorça) estan tancats els accessos de la Palanca de la Molina, Toirigo i la Presa de Cavallers, mentre que al sector d’Espot (Pallars Sobirà) els accessos romanen tancats. Les autoritats insisteixen en la necessitat d'anar amb prudència quan se circuli pel medi natural.
Pel que fa a la mobilitat, a la demarcació de Lleida hi ha vuit vies afectades per la neu. En tres de les quals és obligatori l’ús de cadenes: la C-142b a Naut Aran, la C-28 a l’Alt Àneu i la N-141 a Bossòst. A més, la C-28, a les 17 hores, continuava totalment tallada a l'altura de Naut Aran a causa del risc d’allaus.