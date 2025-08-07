Carrers guarnits a la festa major de Sants 2025

Les festes de Sants marquen el final d’agost a Barcelona. Són una de les festes més emblemàtiques de la ciutat i enguany se celebren del 23 al 31 d’agost. Són conegudes especialment per la decoració dels carrers, la cultura popular i els actes dels castellers.
Des de mitjans del segle XIX es té constància de la celebració d’unes festes a Santa Maria de Sants, aleshores una vila independent de Barcelona. Actualment, la festa es fa en honor de Sant Bartomeu, patró de la vila, el 24 d’agost, però acostuma a començar abans del dia oficial. Per honorar Sant Bartomeu, les comissions de festes fan una ofrena floral a la parròquia de Santa Maria i una altra al Mercat de Sants, i els Castellers de Sants fan un pilar com a homenatge.
Carrers engalanats
Una de les tradicions que caracteritzen aquesta festa és engalanar els carrers del barri. El costum també és propi de les festes de Gràcia, que se celebren just abans, fins al 21 d’agost. A Sants, es decoren els carrers des de l'any 1943, malgrat que va haver-hi un període de 14 anys en què va deixar de fer-se. A partir del 1985, la tradició es va reprendre, i des d'aleshores les places i els carrers s’embelleixen durant la setmana de celebració. Enguany, les comissions veïnals decoren 11 vies públiques, cadascuna amb una temàtica diferent. El concurs se celebra el segon dia de festa, el diumenge 24. Consulta els carrers guarnits a continuació:
- Carrer d’Alcolea de Dalt: es convertirà en un gran circ.
- Carrer d’Alcolea de Baix: descobrirà La vida secreta dels aliments.
- Plaça de la Farga: serà un enorme jardí ple de flors.
- Carrer de Finlàndia: els visitants s’endinsaran en un bosc encantat.
- Carrer de Galileu: homenatjarà les festes populars de Catalunya.
- Carrer de Guadiana: s’omplirà d’éssers d’altres galàxies per transportar els visitants a l’espai.
- Carrer de Papin: recrearà el forn de l’emblemàtica terrisseria Casa Batllori.
- Carrer de Sagunt: commemorarà el centenari del metro de Barcelona.
- Carrer de Vallespir de Dalt: explicarà al veïnat el funcionament de la Festa Major de Sants.
- Carrer de Vallespir de Baix: reproduirà la plaça dels Països Catalans, per reivindicar l’espai pels patinadors.
- Carrer de Valladolid: homenatjarà l’escriptor Jules Verne.
Festa Major Alternativa
Fa 31 anys que la festa major de Sants conviu amb la Festa Major Alternativa, que és autogestionada pel veïnat. Del 22 al 28 d'agost es fa festa en diferents espais del barri, i del 28 al 30 d'agost l’epicentre és el parc de l'Espanya Industrial. Enguany, la Festa Major Alternativa s'omple de mites i llegendes per reivindicar que “Sants no està en venda”.