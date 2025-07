Gresca arreu de Barcelona: gaudir de les festes majors de barri és gratis

Les festes majors fan estiu. I a Barcelona, pràcticament cada cap de setmana hi ha algun barri que celebra la seva gran festa amb activitats i música per a tots els públics. A més de les emblemàtiques i massificades festes de Gràcia i Sants, la ciutat ofereix festivitats arreu. Aquí trobaràs el calendari amb tot de plans gratuïts, des d’aquesta setmana fins a finals d’agost.

Festes majors durant juliol

La Clota

Un dels barris més antics del districte d’Horta-Guinardó celebra la seva festa major del 18 al 20 de juliol. Els tres dies de celebracions prenen l’avinguda del Marquès de Castellbell com a centre. S’hi faran actes destinats a públics diversos, com ara jocs infantils, discoteca a la fresca i una cantada d’havaneres. A més, durant tot el mes de juliol es pot visitar l'exposició Retrats de la Clota, de Toni Sànchez Perich, a la Torre Jussana.

El barri d’Eduard Aunós

El també conegut com a barri de les Cases Barates també celebra les seves festes del 18 al 20 de juliol. La festa major s’aplega dins la de la Marina de Sants, que porta en marxa des del mes de juny. L’associació de veïns descriu les dates assenyalades com una “expressió col·lectiva” de qui són com a barri, i ofereixen una programació variada. Entre les activitats en destaquen la festa de l’escuma de dissabte i el concurs de paelles de diumenge.

El Poble-sec

Les celebracions del Poble-sec també donen el tret de sortida el divendres 18, però s’allarguen fins al 27 de juliol. S’ofereixen més d’un centenar d’activitats durant deu dies, entre les quals hi ha propostes diàries especialment pensades per als infants. De la programació en destaquen les portes obertes al Jardí Botànic el 26 de juliol. De 10 a 20 h, veïns i veïnes podran accedir-hi, amb el requisit de dur-hi el programa de la festa major.

Festes a l'agost

Festes de Sant Roc

Les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova, al Gòtic, se celebren del 12 al 16 d’agost. Enguany s’organitza la 436a edició d’una festa que és declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Els panellets de Sant Roc, el joc de la cucanya, beure del porró llarg i la trobada de gegants són algunes de les tradicions pròpies.

Gràcia

Les Festes de Gràcia, com de costum, s’inicien el 15 d’agost i s’allarguen durant una setmana, fins al 21 d’agost. L’origen d’una de les festes majors més populars de Barcelona es remunta al 1817. Fa més de 200 anys que se celebra aquesta festa popular que es caracteritza per la guarnició dels carrers. Actualment, 23 vies de la ciutat són adornades a les dates assenyalades amb temàtiques diferents per guanyar el concurs anual.

Sants

Les Festes de Sants tenen lloc del 23 al 31 d’agost, en acabar les de Gràcia. Ambdues comparteixen no només proximitat al calendari, sinó que també allò que les caracteritza: el concurs de carrers i places engalanats. En el cas de Sants, enguany són 11 el total d’ubicacions que es guarneixen durant la festa major en honor a Sant Bartomeu. Paral·lelament, a Sants es fa una festa major alternativa al Parc de l’Espanya Industrial. Des de fa anys i coincidint amb els actes oficials de la festa, s'organitzen activitats variades i en molts casos reivindicatives.