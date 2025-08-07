07 de agost de 2025

Una jove catalana que treballa simulant missions espacials: «Estaré nou dies tancada en un búnquer militar a Suïssa»

La jove s'ha viralitzat a TikTok per explicar el seu dia a dia treballant a uns túnels d'unes muntanyes a Suïssa en una operació espacial simulada

  • Captura de pantalla d'un dels vídeos de la noia a TikTok

Publicat el 07 d’agost de 2025 a les 13:32
Actualitzat el 07 d’agost de 2025 a les 13:35

@sofineesss és una noia catalana que s'ha fet viral els últims dies a TikTok pel seu treball tan peculiar: simular una missió espacial en un búnquer militar a Suïssa. La noia està estudiant Enginyeria en Telecomunicacions i només li queda el TFG i una assignatura, però fa uns mesos va aplicar a una oferta que canviaria del tot la seva rutina.

El projecte internacional espacial en què participa és una missió anàloga a la lluna d'una empresa amb seu a Suïssa, concretament en un búnquer militar baix d'unes muntanyes on ara viu la noia.

La missió anàloga a la lluna

La iniciativa va començar a l'octubre de l'any 2024 i hi treballen diverses persones especialitzades en diferents àmbits: "Treballem per departaments, en el meu cas estic en el de disseny", explica l'estudiant de Telecomunicacions sobre quan va començar al projecte l'any 2024.

La missió es divideix per departaments i astronautes anàlegs, el que vol dir que simula tots els procediments, equips de treball i gestions d'una missió espacial real. @sofineesss s'encarrega de dissenyar el trajecte d'òrbita que seguiria el coet un cop sortís de la Terra cap a la Lluna, explica la noia al seu vídeo.

 

Un treball peculiar a les muntanyes de Suïssa

Tant l'equip de control de la missió simulada com els astronautes han passat a la següent fase del projecte i es troben treballant i entrenant-se tancats en un búnquer militar a les muntanyes de Suïssa durant dues setmanes, per això la noia explica al vídeo que passarà les seves vacances treballant tancada en aquest lloc tan peculiar. 

El seu treball dins d'aquest búnquer és, en aquesta segona fase de la missió, gestionar la part de comunicacions amb els astronautes que es troben incomunicats. Al seu perfil de TikTok actualitza al seu públic sobre la seva experiència tan peculiar i explica, per exemple, com és el seu dia a dia vivint entre els túnels de les muntanyes de Suïssa.

 

