Una jove catalana que treballa simulant missions espacials: «Estaré nou dies tancada en un búnquer militar a Suïssa»

@sofineesss és una noia catalana que s'ha fet viral els últims dies a TikTok pel seu treball tan peculiar: simular una missió espacial en un búnquer militar a Suïssa. La noia està estudiant Enginyeria en Telecomunicacions i només li queda el TFG i una assignatura, però fa uns mesos va aplicar a una oferta que canviaria del tot la seva rutina.
El projecte internacional espacial en què participa és una missió anàloga a la lluna d'una empresa amb seu a Suïssa, concretament en un búnquer militar baix d'unes muntanyes on ara viu la noia.
La missió anàloga a la lluna
La iniciativa va començar a l'octubre de l'any 2024 i hi treballen diverses persones especialitzades en diferents àmbits: "Treballem per departaments, en el meu cas estic en el de disseny", explica l'estudiant de Telecomunicacions sobre quan va començar al projecte l'any 2024.
La missió es divideix per departaments i astronautes anàlegs, el que vol dir que simula tots els procediments, equips de treball i gestions d'una missió espacial real. @sofineesss s'encarrega de dissenyar el trajecte d'òrbita que seguiria el coet un cop sortís de la Terra cap a la Lluna, explica la noia al seu vídeo.
@sofineesss Sobre el projecte espacial 🚀 #pertu #espai #stem #asclepios #lluna #projecte #missio #analoga #fyp #internacional #suissa #correr #motivacio #vlog #running ♬ original sound - sofineesss
Un treball peculiar a les muntanyes de Suïssa
Tant l'equip de control de la missió simulada com els astronautes han passat a la següent fase del projecte i es troben treballant i entrenant-se tancats en un búnquer militar a les muntanyes de Suïssa durant dues setmanes, per això la noia explica al vídeo que passarà les seves vacances treballant tancada en aquest lloc tan peculiar.
El seu treball dins d'aquest búnquer és, en aquesta segona fase de la missió, gestionar la part de comunicacions amb els astronautes que es troben incomunicats. Al seu perfil de TikTok actualitza al seu públic sobre la seva experiència tan peculiar i explica, per exemple, com és el seu dia a dia vivint entre els túnels de les muntanyes de Suïssa.
@sofineesss Estàs responent a @adrianpatapam ♬ original sound - sofineesss