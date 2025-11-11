Esborren el mural de Rosalía a Gràcia dues setmanes després d'haver-lo pintat

Coincidint amb el llançament del nou àlbum Lux de Rosalía, l'artista Adrià Bosch (@axe_colours) va decidir pintar-li un mural en homenatge a Gràcia, concretament a les parets dels Jardins de la plaça de Manuel Torrente. L'artista va fer el mural el 30 d'octubre i va compartir el resultat al seu perfil d'Instagram, on acumula més de 44.000 seguidors. Des d'aleshores s’ha convertit en un punt d’atracció per als veïns i visitants del barri, però ara, dues setmanes després, l'artista ha compartit a xarxes que han pintat altre mural a sobre, esborrant la cara de Rosalía.
Segons ha explicat l’autor a betevé, van ser els mateixos veïns del barri els qui el van avisar que diverses persones estaven esborrant el mural i pintant un nou. Bosch va rebre vídeos de com pintaven damunt del seu mural que va republicar al seu Instagram i en què es veu el nou resultat final: un mural amb fons blanc i animals muntant en patinet.
Tot i això, l'artista va reconèixer a betevé que entenia que açò hagués passat, ja que el mur on treballa és un dels més sol·licitats de la zona per les seves dimensions i la bona visibilitat que té, fet que provoca que els murals canviïn amb molta freqüència.
La pintura de l'artista Adrià Bosch mostrava la cantant amb un estil realista i ple de colors, característiques que formen part de la signatura de l'artista en cada nova peça que fa, com es pot veure al seu perfil a xarxes. De fet, no és la primera vegada que pinta un mural en aquesta paret, ja que l'anterior que va fer en el mateix lloc era el del jugador del Barça Lamine Yamal, que també va ser esborrat i vandalitzat.