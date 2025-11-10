Pedro Sánchez s’atreveix amb TikTok: les recomanacions literàries i musicals del president espanyol

Pedro Sánchez ja és tiktoker. El president espanyol no s'ha pogut resistir a obrir-se un compte a la xarxa social del consum frenètic de vídeos per excel·lència: TikTok. Des del passat 9 de setembre, Sánchez també està present en aquesta xarxa social, on es va estrenar amb un discurs davant la càmera a favor de Palestina. Més enllà de compartir les seves postures sobre els temes de l'actualitat política i social, ara ha començat una nova sèrie setmanal de recomanacions literàries i musicals.
El primer vídeo, que va publicar el dissabte 25 d'octubre, ja acumula dos milions i mig de visualitzacions. Des de llavors, cada dissabte el president espanyol s'asseu en un sofà amb el mòbil i un llibre a la mà per compartir amb els seus seguidors quines són les seves lectures favorites i quina és la banda sonora que l'acompanya en el dia a dia.
"Estem a punt de començar el cap de setmana", diu a l'inici de cada vídeo, "així que us recomanaré una cançó i un llibre".
Què llegeix Pedro Sánchez?
Fins ara, Sánchez ha recomanat tres lectures. La primera, un llibre de Herry Kissinger, Eric Schmidt i Daniel Huttenlocher que considera interessant "en l'àmbit de les relacions internacionals": La era de la inteligencia artificial. Escrit amb l'ex CEO de Google i el degà del MIT als Estats Units, el volum de Kissinger "planteja els reptes que implica la IA per a la geopolítica i les relacions humanes".
En el segon vídeo, publicat el mateix dia de Tots Sants, Sánchez apareix amb un còmic de Teresa Valero, Contrapaso: Los hijos de los otros. Es tracta d'un còmic "que es fa per a relatar i denunciar la repressió que es va viure durant la dictadura", explica el president espanyol. "Tenim molt bon còmic a Espanya", assegura, i concretament aquest n'és un tipus "compromès amb la història democràtica del nostre país".
Quant a la recomanació més recent, el president espanyol mostra Los extraños, de Jon Bilbao, un escriptor que assegura que li agrada molt perquè escriu "noveletes curtes, intenses i interessants". La de Los extraños "parla sobre la relació de parella i el desafiament que sempre hi ha entre l'amor i la rutina", afegeix.
I quina música escolta?
La primera cançó que il·lustra Sánchez en la seva nova sèrie a TikTok es titula Tu Voz, del grup Vera Fauna, i explica que la va descobrir escoltant Ràdio 4. En segon lloc, parla de Restinga, cantant, compositora i productora que ha publicat el seu primer disc aquest 2025 i que confessa que li va "sorprendre". En lloc d'escollir una única cançó, però, Sánchez recomana escoltar l'àlbum sencer, Free Baby.
Finalment, el president espanyol recomana un grup que segueix des del 2021, Cala Vento. Encara que aquest 2025 han publicat nou disc, no es resisteix a esmenar un títol de fa quatre anys que li "encanta": El acecho (¿Cómo se para de llorar?).