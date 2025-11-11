Així van veure Messi per Barcelona: irromp al vídeo d'una parella acabada de prometre's de camí al Camp Nou

La visita sorpresa de Messi al Camp Nou, va deixar una imatge secundària d'allò més surrealista. Una parella que just s'acabava de prometre i ho celebrava gravant-se un vídeo, va veure com per darrere seu hi passava caminant Leo Messi en direcció a l'estadi. Tot plegat va quedar enregistrat i en penjar-ho a xarxes s'ha convertit en un contingut viral.
Els fets van passar a l'avinguda de Joan XXIII, a tocar de l'avinguda Diagonal. Messi baixava en direcció al Camp Nou amb Rodrigo de Paul, company a la selecció argentina i a l'Inter de Miami, i Pepe Costa, assessor de l'exblaugrana. Segons han informat diversos mitjans, havien sopat a l'hotel Reina Sofia, i per tant té sentit que seguissin aquella ruta per anar cap al camp.
El cas és que a l'avinguda de Joan XXIII, hi havia una parella. Pel que han explicat a xarxes ell tot just li havia dit a ella si volia començar una relació. La resposta afirmativa va fer que ambdós es gravessin un vídeo celebrant-ho amb un ram de flors.
El gir surrealista arriba quant a mig vídeo, ella s'adona que tres persones venen caminant des de dalt, una d'elles Leo Messi. Ràpidament, l'avisa a ell, que es queda astorat, amb una cara d'absoluta sorpresa i ni tan sols el saluda. El vídeo s'acaba amb tots dos mirant com Messi els passa pel costat, sense dir-li ni ase ni bèstia. Va ser el mateix protagonista qui va publicar el vídeo a xarxes, que a l'instant va començar a viralitzar-se. El vídeo acumula dos milions de visualitzacions, més de 250.000 m'agrades i quasi dos mil comentaris.
@nilitus28 Es una relación bendecida por D10S… ❤️🦆 @𝐠 𝐦 🌺 #paratodalavida #messi #ramitodevioletas #911 #novia ♬ Un Ramito de Violetas - Manzanita
Reaccions diverses
A banda de viralitzar-se el vídeo s'ha omplert de reaccions diverses. El mateix protagonista, que va ser qui va compartir-lo, va fer-ho amb el comentari "és una relació beneïda per D10S", jugant amb la coincidència entre déu i el dorsal de Messi al Barça.
Els comentaris del vídeo estan plens de respostes del tot enginyoses. "Quan estàs amb la teva xicota i passa l'amor de la teva vida" o "treu-i el ram a ella i dona-li a Messi", són alguns dels comentaris amb més m'agrades d'aquesta curiosa anècdota.