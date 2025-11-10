Messi trepitja el Camp Nou: «Tant de bo algun dia pugui tornar»

Retorn sorpresa. Leo Messi ha publicat un seguit de fotografies i vídeos a Instagram ensenyant que ahir a la nit va ser al Spotify Camp Nou. Acompanya tot plegat d'un text on no amaga la seva voluntat d'acomiadar-se de l'afició blaugrana: "Tant de bo algun dia pugui tornar, i no només per acomiadar-me com a jugador, com mai ho vaig poder fer…"
A les fotos s'aprecia com Messi hi va anar de nit. L'exjugador del Barça ha publicat un vídeo on es mira el camp des de fora i diverses fotos des de la gespa. Vestit de carrer, a l'única foto on mira a la càmera, somriu. En el text de la publicació es dirigeix amb estima a l'afició del Barça. "Ahir a la nit vaig tornar a un lloc que estranyo amb l'ànima. Un lloc on vaig ser immensament feliç, on vostès em van fer sentir mil vegades la persona més feliç del món".
El motiu de la seva estada a Barcelona és que la selecció argentina l'ha convocat i es concentrarà a Alacant. Messi està en el tram final de temporada amb el seu equip, l'Inter de Miami, i després de disputar un partit la matinada del 9 de novembre, no torna a jugar fins el dia 22.
Picades d'ull a xarxes
La d'avui és l'última -i més important- mostra d'estima de Messi al Barça a través de les xarxes dels darrers mesos. La setmana passada va publicar un seguit de fotografies celebrant l'aniversari del seu fill gran, Thiago, amb una festa temàtica del Barça. Thiago anava vestit amb la tercera equipació d'enguany, i hi havia una rèplica en miniatura del Spotify Camp Nou, així com diverses parets decorades amb motius culers.
També fa tres setmanes va publicar unes fotografies del seu partit de debut amb el Barça, coincidint en el fet que feia vint-i-un anys d'aquell dia. Finalment, fa quasi un any, i amb motiu del 125è aniversari del club, va publicar un recull amb algunes de les imatges més icòniques de la seva etapa com a blaugrana.