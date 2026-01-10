Qui és Curtis Yarvin, el gurú de Trump que li aconsella un cop d'estat?

Ha passat de ser un desconegut a un intel·lectual influent en l’entorn de Donald Trump. La captura de Nicolás Maduro i les amenaces contra Groenlàndia han posat el focus sobre els diversos actors de l’Administració Trump. Però hi ha noms a seguir que, des de fora, inspiren la seva acció. Un és Curtis Yarvin, abanderat del moviment ultra Il·lustració Obscura. Recentment, el crític cultural Naief Yehya el definia com "el profeta de la nova reacció". El periodista Enric Juliana en parlava. Le Grand Continent informava d’un dels seus darrers documents. Qui és aquest guru que aconsella a Trump que doni un cop d’estat per canviar el sistema polític als Estats Units?
Nascut en una família jueva de Brooklyn (Nova York), de 52 anys, Yarvin es va donar a conèixer a través del bloc Unqualified Reservations, on teoritzava sobre el suposat declivi dels Estats Units, que va atribuir al sistema democràtic, i a preconitzar un règim d’extrema dreta, una mena de monarquia corporativa que ara creu que podria encarnar un Trump completament desfermat. De moment, ja el llegeix amb passió el vicepresident J.D. Vance, i fa anys que Yarvin manté un lligam amb Peter Thiel, exponent del sector tecnològic de Silicon Valley.
Yarvin fa una anàlisi inquietant de la situació política als Estats Units. Segons ell, si no es canvia la dinàmica interna, l’administració Trump, que veu erràtica, està condemnada a fracassar. Només un canvi brusc de règim pot garantir la seva supervivència. Un camí que passa per un cop d’estat i actuar amb rapidesa per impedir que els demòcrates guanyin les legislatives del novembre. Es tracta de posar el país davant de fets consumats. Els observadors que segueixen Yarvin atribueixen a les seves teories l’actuació recent de Trump.
Profeta del paleoconservadorisme
Yarvin fa les delícies dels sectors més reaccionaris del conservadorisme nord-americà, l’anomenat paleoconservadorisme. És un racista explícit que considera que els blancs tenen un coeficient d’intel·ligència més alt que els negres, ha defensat l’esclavitud i proposa un govern de les grans corporacions amb una mentalitat més de CEO totpoderós que no pas de cap de govern.
En la visió de Yarvin, els Estats Units ja no són una nació amb uns valors homogenis -"això és una il·lusió"- i l’enorme complexitat de la seva població exigeix establir un sistema de partit únic (hard party) a través de la llei marcial. En el període de transició a un estat nou, es centralitzarien tots els poders. L’ideòleg ultra propugna prendre el poder: "Quan? Tan aviat com sigui possible i mai abans". Estem avisats.