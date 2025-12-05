La plantilla del Reial Madrid regala una samarreta signada a l'agitador ultra Vito Quiles

La plantilla del primer equip masculí de futbol del Reial Madrid ha regalat una camiseta signada pels jugadors a l'agitador ultra Vito Quiles . L'extremista ha compartit al seu compte d'X dues fotografies on es veu una camiseta del club blanc amb les fermes de la plantilla i el missatge: "Per a Vito, amb afecte".
Quiles ha acompanyat les fotografies d'un missatge d'agraïment cap a la plantilla del Madrid: “Moltes gràcies a tot el vestidor del Reial Madrid per aquest regal i bonic detall”. Al centre de la camiseta hi apareix la firma de Mbappé, al costat de la de jugadors com Bellingham , Carvajal o Militao , entre altres.
Qui és Vito Quiles?
Vito Quiles és conegut als passadissos del Congrés dels Diputats i a la sala de premsa de la cambra espanyola per protagonitzar tensos estira-i-arronses amb diversos diputats del PSOE o amb Gabriel Rufián -qui es negava a respondre a Negre o a Quiles amb la proclama de "no alimentar burbuges mediàtiques de la ultradreta"-, ha dit. Té força a X, on les seves piulades arriben a tenir milions d'impressions, on fa propaganda del seu discurs extremista i ultra.
La relació de Quiles i Rufián ha generat moltes opinions creuades. El líder d'ERC a Madrid ha optat per una estratègia oposada a la de la resta de parlamentaris i polítics fora de la dreta espanyolista. En comptes d'ignorar-lo mentre li llença preguntes amb acusacions vetllades, quan Quiles l'aborda a la sortida del Congrés, Rufián hi parla i entra al seu joc amb un to burlesc i irònic, amb contrapreguntes sobre temàtiques irrellevants o desviant la qüestió de qualsevol manera. Això ha fet que s'hagi creat una relació mediàtica entre els dos amb pocs equivalents en la política nacional i internacional i que és una mostra d'una altra manera de tractar els pseudoperiodistes d'extrema dreta.