La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) s'ha convertit el matí aquest dijous en el camp de batalla de l'antifeixisme estudiantil i l'extrema dreta per la presència de l'agitador ultra Vito Quiles, que ha escollit el campus de Bellaterra per fer la primera parada de la seva gira universitària per tot l'Estat. Quiles s'emmiralla en l'influencer ultraconservador estatunidenc i activista MAGA molt proper a Donald Trump Charlie Kirk, assassinat el setembre passat en plena xerrada a la Valley University de Utah, per difondre l'ideari d'extrema dreta en l'entorn universitari espanyol.
Conegut als passadissos del Congrés dels Diputats i a la sala de premsa de la cambra baixa espanyola per protagonitzar tensos estira-i-arronses amb diversos diputats del PSOE o amb Gabriel Rufián -qui es negava a respondre Javier Negre o Quiles amb la proclama de "no alimentar bombolles mediàtiques de la ultradreta"-, ha guanyat molta notorietat a les xarxes. Primer pels seus vídeos semblants a un reportatge de carrer, en diversos esdeveniments d'esquerres o en grans manifestacions de la dreta i la ultradreta.
Des de les convocatòries del Partit Popular o Vox a les batusses al carrer Ferraz en contra de Pedro Sánchez. Té molta força a X, on les seves piulades arriben a tenir milions d'impressions, i va col·lavorar amb Alvise Pérez durant la campanya de les europees. Tots dos han negat que sigui el cap de premsa o formi part de l'equip encara que va intervenir-hi com a organitzador a la nit electoral i anava de 57 a la llista.
Ferran Giménez, expert en joves i xarxes socials de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ja va avançar a Next que "l'existència de plataformes com les xarxes socials facilita el fet l'autonomia comunicativa". "Què ha passat? Molt fàcil. Determinats influencers han detectat un públic o un mercat i ho han explotat". Aquestes figures, quan són ultradretanes, s'aprofiten d'aquest discurs d'orgulls (heterosexual, blanc, patriarcal) i juguen la carta del victimisme. Això arrela molt fort en els joves d'entre 14 i 24 anys, especialment, tot i que cada vegada entre franges d'edat més altes.
Una relació irònica amb Rufián
El líder d'ERC a Madrid ha optat per una estratègia oposada a la de la resta de parlamentaris i polítics fora de la dreta espanyolista. En comptes d'ignorar-lo mentre li llença preguntes amb acusacions vetllades, quan Quiles l'aborda a la sortida del Congrés, Rufián hi parla i entra al seu joc amb un to burlesc i irònic, amb contrapreguntes sobre temàtiques irrellevants o desviant la qüestió de qualsevol manera. Això ha fet que s'hagi creat una relació mediàtica entre els dos amb pocs equivalents en la política nacional i internacional i que és una mostra d'una altra manera de tractar els pseudoperiodistes d'extrema dreta.