Trump anuncia «amb un alt grau de certesa» la detenció del presumpte assassí de Charlie Kirk

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres, "amb un alt grau de certesa", que les forces de seguretat han aconseguit arrestar a la persona que el dimecres va assassinar d'un tret a l'activista ultraconservador Charlie Kirk, abatut durant un acte en una universitat de Utah.
"Crec, amb un alt grau de certesa, que el tenim sota custòdia", ha declarat Trump en una entrevista a Fox News en la qual ha aplaudit el "gran treball" de totes les administracions i forces implicades. El mandatari ha assenyalat que, en cas que sigui declarat culpable, "espera" que sigui condemnat a mort, ja que Kirk "era una bona persona i no es mereixia això". Trump ja va anunciar el dijous que li concedirà a títol pòstum la Medalla Presidencial de la Llibertat.
Víctima d'un tir llunyà
Kirk va rebre un tret al coll mentre feia un discurs a la Valley University de Utah. Estava assegut dalt d'una taula en una carpa amb molta gent al davant. Tot i això, tal com es pot apreciar en un vídeo, el tirador va disparar des d'un punt alt, concretament, la directora de la universitat va afirmar que es va fer des d'un edifici de 200 metres.
El tret va impactar al coll de Kirk. Ràpidament, Donald Trump va reaccionar als fets amb una publicació a la xarxa social Truth Social, abans que es confirmés la seva mort: "Tots hem de pregar per Charlie Kirk, que ha rebut un tret. Un gran noi de dalt a baix. Que déu el beneeixi", va afirmar.
Qui és Charlie Kirk?
Charlie Kirk, era un influencer, activista MAGA molt proper a Donald Trump. De 30 anys, era un perfil de molta rellevància a les xarxes, amb cinc milions de seguidors a X i havia guanyat molt de pes a les bases trumpistes més joves en els darrers anys.
Amb el pas del temps va anar fent-se un lloc a les bases MAGA i Donald Trump va arribar a participar actes organitzats per la seva plataforma, Turning Point Action. La plataforma, creada el 2012 organitza xerrades als diversos campus universitaris amb discursos polítics. Precisament en un acte d'aquest tipus és quan va rebre el tret.