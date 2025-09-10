Disparen contra un activista aliat de Trump en un acte a Utah

Nou tiroteig en un acte als Estats Units. Charlie Kirk, influencer i activista MAGA i aliat de Donald Trump, ha rebut un tret al coll mentre feia un discurs a la Valley University de Utah. De moment no hi ha informació sobre si ha sobreviscut.
Kirk estava assegut dalt d'una taula en una carpa amb molta gent al davant. Tot i això, tal com es pot apreciar en un vídeo, el tirador ha disparat des d'un punt alt. El tret ha impactat al coll de Kirk. Donald Trump ja ha reaccionat als fets amb una publicació a la xarxa social Truth Social: "Tots hem de pregar per Charlie Kirk, que ha rebut un tret. Un gran noi de dalt a baix. Que déu el beneeixi", ha afirmat.
Qui és Charlie Kirk?
Kirk és un perfil de molta rellevància a les xarxes, amb cinc milions de seguidors a X i havia guanyat molt de pes a les bases trumpistes més joves en els darrers anys. Amb el pas del temps ha anat fent-se un lloc a les bases MAGA i Donald Trump ha arribat a participar actes organitzats per la seva plataforma, Turning Point Action.
La plataforma, creada el 2012 organitza xerrades als diversos campus universitaris amb discursos polítics. Precisament en un acte d'aquest tipus és quan ha rebut el tret aquesta nit, a la Valley University de Utah.