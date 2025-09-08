El Govern reforça l'estratègia contra els aranzels de Trump: incrementar l'exportació i més ajudes a empreses

La Generalitat ha fet aquest dilluns un pas endavant en la seva estratègia per fer front al "nou context i la nova realitat" que es viu mundialment arran de la crisi aranzelària impulsada pel president dels Estats Units, Donald Trump. I ho ha fet amb una estratègia d'internacionalització de l'economia catalana que ha presentat el president Salvador Illa en un acte davant d'empreses i agents econòmics.
L'estratègia, fixada per al període 2026-2030, busca aconseguir que unes 2.000 empreses catalanes comencin a exportar. D'altra banda, el Govern també ha activat una línia d'ajuts a empreses de fins a 90.000 euros -que formen part del paquet de 50 milions d'euros aprovat al juliol- per a la diversificació de mercats. Illa ha defensat que Catalunya "s'ha d'adaptar" i ha de "posar el seu motor econòmic al màxim rendiment".
El president ha recordat que fa cinc mesos ja va anunciar el Pla Responem de resposta als aranzels i ha afirmat que ara toca "passar a l'acció". Així, l'estratègia presentada aquest dilluns ha de marcar el full de ruta de les polítiques d'internacionalització dels pròxims cinc anys i el Govern vol elaborar-la "en estreta col·laboració amb el món de l'empresa" a través d'un debat i consens amb els principals agents econòmics i socials públics i privats.
L'executiu també es proposa consolidar el lideratge de Catalunya en el volum d'exportacions de l'Estat, que ara suposen el 26% del total; així com sumar 300 noves empreses catalanes amb filials a l'exterior per arribar a les 3.500 en total. L'estratègia també inclourà un nou programa de caràcter públic i privat per a la iniciació a l'exportació, que estarà disponible a partir del mes de gener.
"Hem d'estar també sincronitzats i alineats amb Europa, com ja hem expressat en altres ocasions. Crec que qui vulgui actuar en solitari no va pel camí correcte", ha reblat Illa, que ha apostat per "fer pinya" davant les dificultats. La nova estratègia d'internacionalització la dissenyarà ACCIÓ i es presentarà l'11 de novembre durant la trobada anual de les empreses catalanes internacionalitzades, 'Beyond Catalonia'.