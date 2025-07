Illa demana des de la planta xinesa on es fabrica el Cupra Tavascan que s'eliminin els aranzels extra

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprofitat el viatge institucional a la Xina per visitar aquest dimecres la planta del Grup Volkswagen a la província d'Anhui on es fabrica el Cupra Tavascan, el model de Seat que es dissenya íntegrament a Barcelona. Des d'allà, ha reclamat que la Unió Europea exclogui aquest model dels aranzels addicionals del 21% que imposa als cotxes elèctrics produïts al gegant asiàtic com a represàlia a les subvencions públiques de Pequín, que Brussel·les considera que són una pràctica de competència deslleial.

Illa ha demanat que la UE tingui en compte la singularitat del Cupra Tavascan perquè es dissenya en un país comunitari. I és que Seat va obrir la planta de fabricació d'aquest SUV elèctric abans que s'anunciés l'aranzel extra, quan la barrera comercial era del 10% i no del 31% com ara. En aquest sentit, el president interí de Seat, Markus Haupt, ha assegurat que les negociacions amb la Comissió Europea són "a la recta final".

Així ho ha dit durant una atenció a mitjans acompanyat d'Illa a la mateixa planta d'Anhui. El cap de l'executiu ha mostrat el seu suport a la reivindicació de Seat i s'ha mostrat "optimista" pel desenllaç de les converses, però ha apel·lat a la prudència. "És de justícia tenir en compte la particularitat del cas", ha defensat

Seat alerta que l'aranzel addicional del 21% els ataca "greument" i insisteix que el seu cas no és el mateix que el d'empreses xineses que produeixen cotxes a la Xina, ja que, segons argumenten, el disseny i desenvolupament del seu producte és "íntegrament europeu". En aquest sentit, Haupt ha assegurat que estan en converses "molt profundes" amb la CE per trobar una solució i ha agraït al Govern l'"important i total" suport en aquest diàleg.

Per la seva banda, Illa ha subratllat la necessitat de tenir "un marc estable i amb certeses" que permeti "planificar" i prendre decisions a llarg termini. Tanmateix, ha felicitat la companyia per "fer molt bé les coses" i s'ha alineat amb la seva aposta per la transició cap a una mobilitat sostenible. "No té marxa enrere", ha sentenciat. Tot just fa una setmana Seat va anunciar que ha patit una caiguda del benefici operatiu d'un 90,6% fins al juny en comparació amb el mateix període de l'any passat, que va atribuir aquesta davallada als aranzels europeus.