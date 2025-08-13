L'Ibex-35 tanca per sobre dels 15.000 punts per primer cop en 18 anys

Jornada de rècord. L'Ibex-35 ha superat al tancament de la sessió els 15.000 punts per primera vegada des del gener del 2008, fet que suposa el seu nivell més alt en 18 anys. L'últim cop que ho va fer va ser el 2 de gener de 2008, a les portes de la Gran Recessió.
En concret, el selectiu ha tancat la sessió d'aquest dimecres a 15.019,9 punts, un 1,08% més que la de dimarts. Durant la jornada, l'índex ha arribat a superar els 15.032 punts. La pujada d'avui confirma la gran tendència d'enguany de l'Ibex-35. En el que portem del 2025 s'ha revalorat un 28%.
Els bons resultats s'expliquen a partir de la treva aranzelària entre els Estats Units i la Xina. A més aquest dimecres s'ha confirmat que l'índex de preus de consum (IPC) d'Espanya va elevar quatre dècimes la taxa interanual al juliol, fins al 2,7%.
A la sessió d'avui de l'Ibex-35, destaquen els números verds de Rovi (+3,42%), Fluidra (+2,79%) i Grifols (+2,18%). Una mica per sota, Puig (+1,83%), Iberdrola (+1,70%) i BBVA (+1,68%). En canvi, han tancat en baixada, Indra (-0,63%), Repsol (-0,52%), Merlin (-0,38%), IAG (-0,11%) i ArcelorMittal (-0,03%).
Els bons resultats, però, no es limiten únicament a l'Ibex. Les borses de França, el Regne Unit i Alemanya, entre d'altres, també han registrat pujades. Així com la del Japó. Tot plegat a remolc de Wall Street que també ha assolit màxims històrics.