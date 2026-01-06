Les estacions d'esquí tanquen una campanya de Nadal de rècord

Les estacions d’esquí alpí i nòrdic han venut més de 285.000 forfets. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha destacat que "s’han superat els 275.000 forfets de la campanya de l’any 2010, quan es va registrar la que era la xifra més alta fins ara". Pel que fa al sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida han tancat aquest dimarts una campanya turística de Nadal, Cap d’Any i Reis de rècord, segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Serrano ha assegurat que "l’ocupació mitjana als hotels, bungalous i cases de turisme rural ha estat del 71% entre el 25 de desembre i aquest dimarts". Mentre que a les Terres de Lleida ha oscil·lat entre un 50 i un 80%.
Serrano ha assegurat que aquestes dades demostren "que Lleida és una destinació de referència durant els mesos d’hivern i que l’esquí és un dels motors de les comarques de muntanya". Així mateix, ha explicat que "les 11 estacions de la demarcació han ofert gairebé 400 quilòmetres de pistes amb una neu d’una qualitat immillorable".
L'estació aranesa de Baqueira Beret, entre el 24 de desembre i el 6 de gener, ha registrat al voltant de 190.000 esquiadors, en unes dates marcades per l'estabilitat de les condicions meteorològiques, una àmplia oferta esquiable i una agenda intensa d'activitats esportives i d'oci.
Les estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat, agrupades sota la marca Pirineus365, han tancat un dels millors Nadals amb més de 195.000 visitants i el 100% dels dominis esquiables oberts. L'estació d'Espot Esquí ha registrat una afluència rècord, amb més de 19.200 esquiadors, Port Ainé més de 27.000 i Boí amb més de 32.200 persones.
Ocupació turística
Així l'ocupació, per Nadal i fins al 30 de gener va ser del 60%; per Cap d’Any es va fregar la plena ocupació al Pirineu, mentre que a les Terres de Lleida van arribar aproximadament al 80%, i a partir del dia 2 de gener i fins aquest dimarts els registres han estat inferiors i s’han situat entre el 50% i el 80%, depenent de la zona i de la tipologia d’allotjament. Pel que va fer a l'ocupació dels establiments turístics els millors dies van ser del 29 de desembre a l'1 de gener, molts penjant el cartell de ple.
El president de la Federació d'Hoteleria de Lleida, Josep Castellarnau, ha explicat que els clients han pogut gaudir de la neu i el paisatge i ha recordat que cada cop les pernoctacions són de menys dies. Els amants de l'esquí s'han pogut repartir per tot el Pirineu donat que aquest any totes les estacions gaudien de neu, no com va passar l'any passat, que solament en tenien les del Pirineu occidental.