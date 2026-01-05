Catalunya tanca el 2025 amb les millors dades d'atur des del 2007

Catalunya va tancar el 2025 amb 323.236 persones apuntades a les llistes de l’atur, un 0,58% més que al novembre (+1.860 persones), però un 3,57% menys que a finals de l’any 2024 (-11.959). D’aquesta manera, el mercat laboral català va signar un final d’exercici amb la xifra més baixa d’aturats registrats en un mes de desembre des de l’any 2007, segons les dades que ha publicat aquest dilluns el Ministeri de Treball.
Pel que fa a l’afiliació, al desembre Catalunya va perdre 5.566 treballadors en comparació amb el mes anterior (-0,14%), però va augmentar l’ocupació respecte d’un any enrere fins als 3.874.736 cotitzants, un 2,21% més (+83.912). Segons les dades del govern espanyol, ressalta també que en termes interanuals, la caiguda de l’atur a Catalunya va ser la més elevada dels dos últims anys ( -2,38% el 2024 i -0,83% el 2023). A més, es tracta del cinquè any consecutiu que va tancar amb menys aturats respecte del final de l’exercici anterior.
Al conjunt de l’Estat, el 2025 va tancar amb 2.408.670 aturats. A diferència de Catalunya, la xifra va baixar tant en termes mensuals (-0,67%, -16.291 persones aturades) com interanuals (-5,94%, -152.048 aturats menys). En la mateixa línia que el mercat laboral català, va ser el tancament d’any amb menys desocupats des del 2007, quan es va tancar l’exercici amb 2.129.547 persones apuntades a les llistes de l’atur.
Si s’observen les xifres a l'Estat, destaca que en termes absoluts Catalunya va ser on va augmentar més la xifra de desocupats respecte del novembre (+1.860 persones), seguida del País Basc (+948 persones) i Galícia (+459 persones). En termes percentuals, el rànquing d’augments el va encapçalar La Rioja (+1,86%).
En afiliació, a tot l’Estat la Seguretat Social va assolir els 21,84 milions d’ocupats, 19.180 més que al novembre (+0,09%) i 506.000 més que el 2024 (+2,37%). El ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha destacat que des de l’entrada en vigor de la reforma laboral, fa quatre anys, s’han guanyat més de dos milions d’afiliats.
L'atur repunta pel sector serveis
El repunt dels aturats del desembre respecte del mes anterior a Catalunya s’explica sobretot pels serveis. Dels 1.860 desocupats que es van afegir més, 1.473 van ser dels serveis (un 79,1% del total). Fins a 300 van ser en la construcció, 200 en la indústria i 7 en l’agricultura. Entre el col·lectiu sense ocupació anterior, l’atur va baixar en 120 persones. D’aquesta manera, el 2025 va tancar amb 237.132 aturats del sector serveis, 25.897 sense feina anterior, 33.036 en la indústria, 22.391 en la construcció i 4.780 en l’agricultura.
Pel que fa a l’atur entre els estrangers, el 2025 va tancar amb 4,76% aturats menys que l’any anterior (-3.288), però un repunt del 0,37% respecte del novembre (+245 persones). Així, el total d’estrangers apuntats a les llistes de l’atur va tancar l’any situant-se en 65.753 persones.
Per gènere, dels 323.236 aturats, 136.227 van ser homes i 187.009 dones. Fins a 20.905 persones eren menors de 25 anys, col·lectiu on els homes eren majoria (11.661 homes vs. 9.244 dones).
L'atur a Catalunya, per demarcacions
El descens de l’atur a Catalunya respecte de l’any passat es va concentrar a Barcelona (-7.757 persones, -3,12%), seguit de Girona (-1.935 persones, -6,35%), Tarragona (-1.587 persones, -3,97%) i Lleida (-680 persones, -4,13%). En canvi, respecte del novembre totes van presentar lleugers increments, encapçalades novament per Barcelona (+1.335 aturats més, un 0,56%), Tarragona (+334, un 0,88% més), Girona (+128 persones, +0,45%) i Lleida (+63 persones, un 0,40% més).
En afiliació, respecte de l’any passat totes van millorar registres, encapçalades percentualment per Lleida (+2,65%, +5.473 cotitzants més), seguit de Barcelona (+2,23%, +64.335 persones més), Tarragona (+2,16%, +7.334 persones) i Girona (+1,90%, +6.770).