Els EUA ajornen fins al novembre l’entrada en vigor dels aranzels amb la Xina

Enèsim cop de volant de Donald Trump. El president dels Estats Units ha signat una ordre executiva per ajornar 90 dies la data límit per negociar els aranzels amb la Xina, que expirava just aquest dimarts. Així doncs, les taxes es mantenen provisionalment tal com estaven acordades: els aranzels als béns xinesos en un 30%, a part dels imposts sobre els productes concrets, com és el 50% sobre les importacions d'acer.
L'anunci de Donald Trump encara s'ha de fer oficial. Reuters i el Wall Street Journal publiquen la informació a partir de fonts de funcionaris de la Casa Blanca, però l'ordre encara no ha estat publicada. Amb el termini de 90 dies, la negociació s'ajorna, de moment, fins al 9 de novembre.
Si no s’hagués prorrogat el termini, els aranzels dels EUA a la Xina haurien tornat a pujar fins als nivells de l’abril, quan la guerra aranzelària entre les nacions comercials més grans del món estava en el seu punt àlgid. Les dues parts van acordar suspendre la majoria dels aranzels al maig, després que els negociadors es reunissin per primera vegada a Ginebra, Suïssa.
Els anomenats consensos de Ginebra van permetre reduir els aranzels estatunidencs sobre els productes xinesos del 145% fins al 30%. Al seu torn, la Xina va reduir els seus aranzels com a represàlia del 125% fins al 10%. Això, però, durant un període de 90 dies en el qual preveien arribar a un acord definitiu.