La UE intenta treure el nas abans de la cimera Trump-Putin sobre Ucraïna

La Unió Europea intenta fer-se pas com a mediadora. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha anunciat una reunió virtual aquest dimecres entre el president dels EUA, Donald Trump, el vicepresident J. D. Vance i el president ucraïnès, Volodímir Zelenski; a la qual també assistiran la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, el president del Consell Europeu, António Costa, i el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte.
La trobada, que també tindrà la presència dels caps d’Estat i de govern de Finlàndia, França, el Regne Unit, Itàlia i Polònia, busca abordar la situació a Ucraïna i tindrà lloc dos dies abans de la cimera Trump-Putin. A X, Merz ha avançat que les converses se centraran en l’exploració d’opcions per "incrementar la pressió" sobre Rússia, la "possibilitat d’iniciar negociacions de pau" i qüestions relatives a les reclamacions territorials i seguretat.
Cimera Trump-Putin
Dos dies després de la trobada virtual amb Zelenski i els pesos pesants de la Unió Europea, Trump es reunirà amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin. Ho farà el divendres 15 d'agost a Alaska. La trobada serà la primera entre els màxims representants dels EUA i Rússia des que l'any 2021 es reunissin Joe Biden i Putin.
Tot això succeeix després que Trump digués a través del seu canal oficial de la seva xarxa Truth Social que l'acord en recerca de la pau probablement requeriria que Ucraïna fes concessions territorials al govern rus. Tot i això, Trump és conscient i preveu que "cedir territori a Rússia constarà molt d'acceptar a Ucraïna i als aliats europeus".
El governador d'Alaska, Mike Dunleavy, es va pronunciar al respecte i va rebre l'anunci amb satisfacció. "Alaska és el lloc més estratègic del món. En només tres quilòmetres de separació entre Rússia i Alaska, cap altre lloc té aquest paper clau. El que passa a l'Àrtic i el Pacífic impacta a Alaska abans que a qualsevol altra país", va apuntar Dunleay en un escrit compartit en el seu compte d'X.