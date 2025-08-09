Trump i Putin es reuniran el 15 d’agost per parlar d’Ucraïna sense Zelenski

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres que es reunirà amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, la pròxima setmana a Alaska, unes hores després de dir que preveia una reunió aviat i que se celebraria en un lloc "molt popular per diversos motius". La trobada serà la primera entre els màxims representants dels EUA i Rússia des que l'any 2021 es reunissin Joe Biden i Putin.
A l'hora d'anunciar la trobada entre els dos líders, Trump ho ha fet de manera breu, però clara a través de la seva xarxa social: "La tan esperada reunió entre jo, com a president dels EUA, i el president de Rússia, Vladímir Putin, tindrà lloc el pròxim 15 d'agost de 2025 en el Gran Estat d'Alaska. Pròximament s'oferiran més detalls. Gràcies, per l'atenció".
Per altra banda, les autoritats russes han confirmat la data i el lloc del "tan important" reunió i han qualificat la decisió de "lògica". També el governador d'Alaska, Mike Dunleavy, s'ha pronunciat al respecte i ha rebut l'anunci "amb satisfacció": "Alaska està llesta per acollir aquesta històrica reunió", ha afirmat.
"Alaska és el lloc més estratègic del món. En només tres quilòmetres de separació entre Rússia i Alaska, cap altre lloc té aquest paper clau. El que passa a l'Àrtic i el Pacífic impacta a Alaska abans que a qualsevol altra país", ha apuntat Dunleay en un escrit compartit en el seu compte d'X.
Tot això succeeix després que Trump digués a través del seu canal oficial de la seva xarxa Truth Social que l'acord en recerca de la pau probablement requeriria que Ucraïna fes concessions territorials al govern rus. Tot i això, Trump és conscient i preveu que "cedir territori a Rússia constarà molt d'acceptar a Ucraïna i als aliats europeus".
També, sobre la reunió entre Trump i Putin, el president dels EUA ha justificat donar pocs detalls sobre la trobada per no "eclipsar" l'acord que s'ha subscrit durant la tarda de divendres entre els líders d'Armènia i Azerbaidjan.